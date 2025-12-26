La condanna per gli insediamenti in Cisgiordania

Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Islanda, Irlanda, Giappone, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Regno Unito, hanno condannato in una nota congiunta “l’approvazione da parte del gabinetto di sicurezza israeliano di istituire 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata”.

Dopo aver condannato questa “azione unilaterale” che viola il diritto internazionale e “rischia di alimentare l’instabilità”, i 14 Paesi hanno invitato “Israele a revocare questa decisione, così come l’espansione degli insediamenti”, si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dalla Gran Bretagna, a cui hanno aderito anche Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Islanda, Irlanda, Giappone, Malta, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna.

“Tali azioni unilaterali – prosegue la dichiarazione – come parte di una più ampia intensificazione delle politiche di insediamento in Cisgiordania, non solo violano il diritto internazionale, ma rischiano anche di alimentare l’instabilità. Rischiamo di far naufragare l’attuazione del piano globale per Gaza, nel contesto degli sforzi per passare alla fase 2, e di compromettere le prospettive di pace e sicurezza a lungo termine in tutta la regione. Ricordiamo la nostra chiara opposizione a qualsiasi forma di annessione e all’espansione delle politiche di insediamento, compresa l’approvazione dell’insediamento E1 e di migliaia di nuove unità abitative.

L’ultimo piano di espansione di Israele comprende due insediamenti che erano stati precedentemente evacuati durante un piano di disimpegno del 2005. L’approvazione da parte del gabinetto di sicurezza aumenta il numero di insediamenti in Cisgiordania di quasi il 50% durante il mandato dell’attuale governo. Nel 2022, c’erano 141 insediamenti in Cisgiordania. Dopo l’ultima approvazione, sono diventati 210, secondo Peace Now, un gruppo di controllo anti-insediamenti.