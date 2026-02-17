La Cina vuole la cooperazione con l’Europa

Global Times (CLICCA QUI) è un giornale in inglese vicinissimo a XI Jinping ed è interessante riportare il seguente editoriale che getta una luce su come la Cina stia seguendo le questioni europee, con particolare attenzione al duro scontro dell’Unione con l’America di Donald Trump, comunque mai nominato nell’articolo. Anche la foto che pubblichiamo è ripresa dal Global Times

Con i crescenti timori di deindustrializzazione e il persistere di venti contrari nel settore industriale, la ripresa del settore manifatturiero europeo è diventata un argomento di dibattito in tutta l’UE.

In un’intervista al Financial Times pubblicata mercoledì, il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson ha avvertito che il protezionismo non può essere una ricetta per il successo europeo. Pur riconoscendo che le aziende dell’UE hanno dovuto affrontare la dura concorrenza della Cina e che l’Unione è stata lenta a rispondere alle preoccupazioni delle aziende, Kristersson ha dichiarato: “Dobbiamo essere in grado di competere grazie alla qualità e all’innovazione, non perché cerchiamo di proteggere i mercati europei… Non vogliamo proteggere le imprese europee che fondamentalmente non sono competitive”.

Le sue osservazioni hanno fatto seguito all’appello del Presidente francese Emmanuel Macron a una politica di “Buy European” che imporrebbe la produzione di alcuni beni chiave all’interno dell’Unione nonostante i costi più elevati, e hanno messo a nudo le differenze e i dubbi all’interno dell’UE sulla svolta protezionistica.

L’economia europea si trova ad affrontare molteplici pressioni: volatilità geopolitica, prezzi dell’energia persistentemente elevati, contrazione della produzione industriale e delocalizzazione della capacità produttiva. In mezzo a queste sfide, come rivitalizzare le industrie locali è diventata la preoccupazione principale dell’UE.

Alcune forze politiche hanno scelto di attribuire il problema alla concorrenza esterna e hanno tentato di creare un ambiente di mercato protettivo costruendo barriere commerciali per evitare pressioni concorrenziali. Ma questo approccio miope fraintende fondamentalmente i fondamenti stessi della forza industriale europea.

La competitività europea non si è mai costruita sulla chiusura. È il prodotto di decenni di concorrenza aperta, che ha forgiato sofisticazione tecnologica, rigorosi controlli di qualità e una capacità di innovazione sostenuta. Ogni importante progresso nel settore manifatturiero europeo è stato inseparabile da una profonda integrazione nell’economia globale. Pertanto, i tentativi di proteggere l’industria attraverso il protezionismo minerebbero le fondamenta stesse che l’hanno resa forte.

In effetti, il protezionismo non è mai una panacea per risolvere il problema della competitività, ma può invece diventare un vincolo. Nel breve termine, le barriere commerciali possono offrire un rifugio temporaneo per alcune aziende. Ma nel lungo periodo, erodono l’incentivo a innovare, indeboliscono i vantaggi competitivi e, in ultima analisi, relegano l’Europa a una posizione passiva nella competizione industriale globale.

I dati di Eurostat hanno mostrato che a dicembre i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti del 2,1% su base annua nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE. Se l’Europa rimane ancorata a una mentalità protezionistica, i suoi vantaggi residui continueranno a erodersi e il percorso verso una ripresa del settore manifatturiero diventerà sempre più arduo.

La vera soluzione sta nell’adottare una cooperazione aperta e, in tale contesto, è necessario rivalutare il valore strategico delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Unione Europea. Cina ed Europa non sono impegnate in una rivalità a somma zero. I loro settori manifatturieri sono profondamente complementari. Con un sistema industriale completo, un vasto mercato interno e diversi scenari di applicazione tecnologica, la Cina offre una scala e un’innovazione senza pari.

L’Europa, da parte sua, continua a essere leader nella produzione di alta gamma, negli strumenti di precisione e nel software industriale. La Cina non è solo un mercato di destinazione per i prodotti europei, ma è un’ancora vitale per sostenere la competitività globale delle aziende europee. Il fatto che i produttori europei stiano aumentando i loro investimenti nelle fabbriche cinesi ne è la prova.

Vi è anche spazio per la collaborazione su altri fronti, come la transizione verso l’energia verde. I vantaggi produttivi della Cina nelle apparecchiature per l’energia solare ed eolica, insieme alla profonda competenza dell’Europa nelle tecnologie per l’energia pulita e nell’integrazione di sistemi, possono accelerare la profonda trasformazione della struttura energetica globale. Nel campo biomedico, le abbondanti risorse cliniche della Cina e il mercato in rapida espansione si allineano efficacemente con le capacità di ricerca e sviluppo dell’Europa.

In questo senso, approfondire l’interazione con la Cina non è uno slogan. Se l’Europa intende seriamente rivitalizzare il suo settore manifatturiero, si tratta di una scelta strategica pragmatica e urgente. Richiede una visione a lungo termine della concorrenza globale e la volontà di andare oltre il protezionismo. Solo convertendo la complementarità in un concreto slancio di crescita l’Europa potrà ripristinare la sua vitalità industriale.

Il protezionismo non può alimentare una rinascita manifatturiera. Ciò di cui l’Europa ha bisogno ora è la determinazione a creare nuovi vantaggi comparati in un mondo aperto, e il primo passo di questo percorso inizia con il coraggio di approfondire la cooperazione con la Cina.