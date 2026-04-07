La battaglia del Ghana: la tratta degli schiavi crimine contro l’umanità – di Edoardo Almagià

Negli ultimi anni, un gruppo di Paesi africani guidati dal Ghana ha riportato al centro del dibattito internazionale una delle pagine più oscure della storia globale: la tratta transatlantica degli schiavi. Non si tratta soltanto di una rivendicazione simbolica o di un esercizio di memoria storica, ma di un’azione politica e diplomatica strutturata, culminata in iniziative alle Nazioni Unite volte a ottenere un riconoscimento più forte e condiviso di quella tragedia come uno dei più gravi crimini contro l’umanità.

Per comprendere questa iniziativa, votata da un insieme di nazioni africane oltre che da 123 Paesi, è necessario fare un passo indietro. La tratta degli schiavi, in particolare quella transatlantica tra il XV e il XIX secolo, ha coinvolto milioni di africani deportati con la forza verso le Americhe. Intere società furono destabilizzate, economie locali distrutte e generazioni di individui private della libertà e della dignità. Nonostante il riconoscimento storico di questi fatti sia ampiamente consolidato, il dibattito sul loro inquadramento giuridico e politico a livello internazionale è rimasto, per lungo tempo, incompleto.

È in questo contesto che il Ghana ha assunto un ruolo di primo piano. Negli ultimi anni, Accra ha promosso una strategia che combina memoria storica, diplomazia multilaterale e costruzione di alleanze tra Stati africani e della diaspora. L’obiettivo è duplice: da un lato ottenere un riconoscimento formale e inequivocabile della tratta degli schiavi come crimine contro l’umanità; dall’altro aprire la strada a discussioni più ampie su giustizia storica e riparazioni.

Questa iniziativa non nasce dal nulla. Già nel 2001, durante la Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban, la tratta transatlantica degli schiavi era stata riconosciuta come crimine contro l’umanità. Tuttavia, quel riconoscimento, pur importante, non ha avuto piena traduzione in strumenti giuridici o politici vincolanti a livello globale. È proprio questa lacuna che il Ghana e i suoi alleati cercano oggi di colmare.

Negli ultimi anni, delegazioni africane hanno lavorato intensamente all’interno delle Nazioni Unite per promuovere risoluzioni e dichiarazioni che rafforzino questo riconoscimento. Il Ghana, sostenuto da altri Paesi del continente e da membri della Comunità dei Caraibi (CARICOM), ha contribuito a costruire un fronte diplomatico sempre più coeso. Questa alleanza si basa su un elemento comune: la consapevolezza che le conseguenze della tratta degli schiavi non appartengono solo al passato, ma continuano a influenzare le disuguaglianze globali contemporanee.

Uno degli strumenti principali di questa strategia è rappresentato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ogni Stato membro ha voce. Qui, le risoluzioni non hanno sempre valore vincolante, ma possiedono un forte peso politico e simbolico. Attraverso queste iniziative, il Ghana e i suoi partner cercano di consolidare un consenso internazionale che possa tradursi, nel tempo, in azioni più concrete.

Parallelamente, Accra ha investito molto anche sul piano culturale e simbolico. Progetti come il “Year of Return” del 2019 hanno rafforzato i legami con la diaspora africana, trasformando la memoria della tratta degli schiavi in un elemento centrale dell’identità nazionale e della diplomazia culturale. Questo approccio ha contribuito a dare maggiore visibilità internazionale alla causa sostenuta dal Ghana.

Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli. Alcuni Paesi occidentali, pur riconoscendo la gravità storica della tratta degli schiavi, mostrano cautela rispetto a iniziative che potrebbero aprire la strada a richieste di risarcimento. Il tema delle riparazioni è infatti uno degli aspetti più delicati del dibattito. Per molti Stati africani e caraibici, il riconoscimento formale del crimine rappresenta un primo passo verso una discussione più ampia sulla giustizia storica. Per altri, invece, si tratta di una questione politicamente sensibile, con implicazioni economiche e legali complesse. Non è un caso che si siano astenuti i paesi europei, mentre Stati Uniti, Argentina ed Israele abbiano votato contro.

È importante chiarire un punto: la tratta degli schiavi è già ampiamente riconosciuta, anche nel diritto internazionale, come un crimine contro l’umanità. Ciò che il Ghana e i suoi alleati stanno cercando di ottenere non è tanto una “prima” dichiarazione, quanto un rafforzamento e una formalizzazione più incisiva di questo riconoscimento, accompagnata da un impegno politico più concreto da parte della comunità internazionale.

In questo senso, parlare di “votazione che definisce la tratta degli schiavi come il più grande crimine dell’umanità” può essere una semplificazione. Le Nazioni Unite tendono a evitare classifiche tra crimini storici, concentrandosi piuttosto sul riconoscimento della loro gravità e sull’impegno a prevenirli in futuro. Tuttavia, le iniziative guidate dal Ghana mirano proprio a sottolineare l’eccezionalità della tratta transatlantica, sia per la sua scala sia per le sue conseguenze durature.

Il significato politico di questa battaglia va oltre il passato. In un mondo segnato da nuove tensioni e da crescenti disuguaglianze, il tema della memoria storica diventa uno strumento di rivendicazione e di negoziazione. Per molti Paesi africani, ottenere un riconoscimento più forte della tratta degli schiavi significa anche affermare una voce più autorevole sulla scena internazionale.

In conclusione, l’azione guidata dal Ghana rappresenta un tentativo significativo di ridefinire il modo in cui la comunità globale affronta le eredità del passato. Non si tratta solo di memoria, ma di politica, diplomazia e, in ultima analisi, di giustizia. Il percorso è ancora lungo e complesso, ma il fatto stesso che il tema sia tornato al centro del dibattito internazionale indica un cambiamento importante: la storia, anche quella più dolorosa, continua a plasmare il presente e a influenzare le scelte del futuro.

Edoardo Almagià