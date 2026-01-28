Il vero successo delle donne? Fare rete – di Isa Maggi

Il fare rete nel mondo femminile evolve oggi verso una consapevolezza necessaria: la fine dell’obbligo dell’ubiquità relazionale a favore della geometria variabile. Questa riflessione esplora il superamento del networking utilitaristico, dove le persone vengono ridotte a strumenti, per approdare a un modello di connessione organico e selettivo. Proteggere i propri spazi di valore significa riconoscere che non possiamo essere compagne di viaggio di tutti e di tutte; implica il coraggio di una comunicazione di prossimità che privilegi la fiducia rispetto all’opportunità immediata.

Il vero cambiamento risiede nella capacità di abitare le relazioni con una presenza disinteressata, trasformando la rete da obbligo dell’agenda a cantiere di senso. Attraverso il silenzio strategico e la narrazione dei processi, il networking diventa un’ecologia della mente che valorizza la durata rispetto alla velocità. Essere semi di cambiamento significa, dunque, promuovere un’autorevolezza che non cerca il consenso di massa, ma la solidità di legami costruiti sul rispetto e sulla reciprocità autentica.

La riflessione che segue tocca il nervo scoperto della nostra contemporaneità: l’illusione che la quantità delle connessioni equivalga alla qualità della nostra presenza nel mondo. Come Stati Generali delle Donne, abbiamo intercettato una verità scomoda ma necessaria, ovvero che il “fare rete” non è un atto di accumulo, ma un esercizio di discernimento. Abbandonare l’idea di dover essere compagne di viaggio di tutti e di tutte non è un atto di chiusura, ma un gesto di profondo rispetto verso la propria energia e verso l’autenticità del nostro progetto comune.

Il vero cambiamento parte proprio dallo scardinare il mito dell’ubiquità relazionale. La geometria variabile diventa così un’etica della sostenibilità: accettare che non tutti i percorsi debbano intrecciarsi permette di dedicare una cura quasi artigianale a quelle relazioni che invece risuonano con i nostri valori. Per essere modelli di riferimento oggi, dobbiamo avere il coraggio di rivendicare la lentezza e, soprattutto, il diritto al “no”. Un networking che non sia predatorio richiede il coraggio di presentarsi non come un catalogo di competenze spendibili, ma come portatrici di una visione. Quando smettiamo di chiederci cosa l’altro/a possa fare per noi e iniziamo a chiederci quale spazio di senso possiamo generare insieme, trasformiamo il networking da transazione economica a “legame organico”.

Essere “piccoli semi di cambiamento” significa abitare la relazione con una “presenza disinteressata”. Questo non implica mancanza di obiettivi professionali, ma la consapevolezza che l’opportunità è il frutto, non la radice. Se la fiducia precede l’interesse, l’ansia da prestazione svanisce perché non c’è più un risultato immediato da dover “estrarre” dall’altro. Il modello che proponiamo rompe la dinamica del consumo umano: nel mondo del “ghosting” e dell’utilitarismo, la gratitudine e il riconoscimento diventano atti rivoluzionari.

Partire da sé significa allora onorare la propria biografia prima della propria posizione lavorativa, creando spazi dove il confronto non sia una gara di visibilità, ma un porto sicuro dove le idee possono germogliare senza la paura di essere calpestate.

In questa nuova architettura delle relazioni, il successo non si misura più dalla velocità con cui si raggiunge un obiettivo, ma dalla solidità della maglia che abbiamo intrecciato e insieme tessuto. La geometria variabile ci insegna che la forma della nostra rete può e deve cambiare a seconda delle stagioni della vita e delle sfide che decidiamo di accogliere, permettendoci di essere influenti senza essere invadenti, e autorevoli senza essere autoritarie. Solo così il networking smette di essere un rumore di fondo e diventa una sinfonia di voci che sanno quando tacere per lasciar spazio all’ascolto e quando unirsi per cambiare la realtà.

Adottare la geometria variabile nella comunicazione quotidiana significa, prima di tutto, smettere di parlare a un indistinto “tutti” per iniziare a rivolgersi a un consapevole “noi”. In un ecosistema digitale e sociale che spinge verso l’iper-esposizione, proteggere i propri spazi di valore richiede il passaggio da una comunicazione di massa a una comunicazione di prossimità. Questo si traduce nel calibrare l’intensità e la profondità dei messaggi in base alla cerchia con cui si interagisce, evitando di disperdere il patrimonio di idee degli Stati Generali delle Donne in contesti che cercano solo il consumo immediato.

La prima declinazione pratica riguarda il linguaggio della disponibilità. Spesso, per un senso del dovere tutto femminile, tendiamo a rispondere a ogni sollecitazione con la stessa urgenza. Proteggere il valore significa invece differenziare i canali: una call pubblica può servire a lanciare un seme, ma i contenuti densi, quelli che richiedono anni di esperienza e riflessione, devono essere preservati per chi ha dimostrato di voler abitare la relazione in modo non predatorio. Questo non è elitarismo, ma ecologia della mente: significa dare a ogni interlocutore la giusta misura di sé, evitando il rischio che la generosità diventi una merce svalutata.

Nella gestione dei progetti, la geometria variabile si manifesta poi nella narrazione dei processi. Invece di comunicare solo il risultato finale — che è ciò che attira i predatori di opportunità — è fondamentale raccontare la fatica, il tempo e la cura necessari per arrivare a quel traguardo. Questo funge da filtro naturale: chi cerca scorciatoie si allontanerà, mentre chi riconosce il valore della costruzione lenta si sentirà chiamato a partecipare. È un modo per dire chiaramente che “la rete non è un buffet”, ma un cantiere aperto solo a chi è disposto a mettere le mani in pasta con rispetto.

Infine, per evitare l’ansia da prestazione comunicativa, è essenziale praticare il silenzio strategico. Non ogni dibattito richiede la nostra voce, e non ogni post richiede un commento. Scegliere dove e quando apparire permette di mantenere alta l’autorevolezza dei nostri progetti. Quando la comunicazione diventa selettiva, ogni parola spesa acquista un peso specifico maggiore. Questo approccio trasforma la nostra presenza da un rumore costante a un segnale forte, una bussola per quelle donne che cercano un riferimento solido e non l’ennesimo evento di networking sterile.

Sottraendo l’ansia del dover esserci a tutti i costi, la rete ritrova la sua vera natura: smette di essere un ingombro e diventa un abito di luce, una trama preziosa che custodisce il valore dei nostri progetti e ci permette di avanzare verso il futuro con la leggerezza di chi sa di non essere mai sola.

Isa Maggi