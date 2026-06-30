Il pericolo Vannacci per la democrazia e l’ambiguità politica del “ campo largo “ – di Iglis Restani

Con la presentazione a Roma all’assemblea costituente del movimento Futuro nazionale , si è costituito un partito di destra-destra come definito dal suo fondatore, il generale in pensione Vannacci.

Si conclude così una operazione che, come avevamo già scritto su questo blog 4 mesi fa, ha il preciso obiettivo di creare anche in Italia un partito allineato alle posizioni dell’ estrema destra di vari altri partiti europei dichiaratamente antieuropeisti.

Una operazione che nei piani iniziali doveva conquistare l’intera Lega ma che , dopo l’opposizione interna che ha visto un ridimensionamento di Salvini, ha poi portato alla formazione di Futuro nazionale.

Le dichiarazioni di Vannacci come “ l’ Italia agli italiani “ o “ il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri “, che esprimono la sua visione reazionaria della società, non sono lanciate a caso, ma puntano ad attirare quella parte dell’elettorato trasversale a tutti i partiti che crede che i problemi del nostro paese derivino dalla presenza degli immigrati e mantiene una posizione retrograda sul ruolo delle donne . Raccogliere quei voti permetterebbe infatti a Vannacci non solo di condizionare l’attuale maggioranza alle prossime elezioni ma anche di giocare un ruolo nella formazione di un nuovo governo.

Anche la dichiarazione fatta da Vannacci dopo la frase offensiva verso Giorgia Meloni da parte del deputato Silvestri dei 5Stelle secondo il quale avrebbe usato le ginocchiere per prostrarsi davanti a Trump “ ginocchiere ? non è una offesa , le usano anche i piastrelllisti e le giocatrici di pallavolo “, ha un chiaro messaggio politico . Giocando volutamente sulle parole, il generale ha attaccato Meloni. Nel commentare poi l’attacco del Presidente USA al nostro Presidente del Consiglio se da un lato ha dichiarato che “. Al di là del colore politico di chi guida il paese, il presidente del Consiglio rappresenta sempre l’Italia. E l’Italia non si umilia, non si svende, non supplica nessuno “, dall’altro ha detto di concordare con la sostanza di quanto detto da Trump nella sua breve telefonata con il giornalista di La7 in merito al , parole del generale,” fallimento dell’Europa, che ha attuato politiche disastrose in campo energetico e nel contrasto dell’immigrazione clandestina . Come si ricorderà, nel documento della nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale pubblicato a novembre dell’anno scorso dalla Casa Bianca, si dichiarava il sostegno in tutti i paesi europei alle forze politiche nazionaliste contrarie all’Unione europea le cui attività, secondo Washington, minano la libertà politica e la sovranità . Vannacci sostiene le stesse cose e, si noti bene, anche Putin sostiene tutti i partiti nazionalisti di destra contrari all’unità europea.

Ma qual ‘ è il programma di Vannacci ? Sul sito di FN si legge che questo è in fase di definizione e che sarà presentato pubblicamente al termine della fase costituente. Ma nella risoluzione presentata dal gruppo di Futuro nazionale durante il dibattito alla Camera di giovedì 11 giugno in vista del Consiglio europeo, alcuni elementi traspaiono chiaramente, tre in particolare: la cosiddetta remigrazione, il no secco sia all’ingresso dell’Ucraina nella Ue sia agli aiuti a questo paese, la mancanza del tema della difesa europea. Le proposte in merito alla “ remigrazione “, accanto ai “ programmi di rimpatrio e remigrazione volontaria o coattiva dei migranti irregolari e dei soggetti stranieri destinatari di provvedimenti definitivi di espulsione “, di fatto nascondono una mentalità sostanzialmente repressiva verso gli immigrati perché propongono “ l’accesso ad aiuti e programmi sanitari e sociali solo a quelli in grado di dimostrare una residenzialità stabile e prolungata “. Che significa? Quanti anni un immigrato deve aver lavorato per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori italiani ? Proposte con cui Vannacci cercherà di conquistare il consenso di settori dell’opinione pubblica perché esiste concretamente un malcontento nella popolazione su come è stata gestita finora l’immigrazione nel nostro paese ma che non possono risolvere il problema di regolare un fenomeno epocale come è l ‘ immigrazione a meno che il generale pensi al modello soltanto repressivo tentato da Trump negli USA.

Questo malcontento su cui si poggia Vannacci è diffuso a livello europeo. Ci sono state manifestazioni che hanno riguardato migliaia di persone, organizzate da partiti e movimenti di destra, in Germania e in Inghilterra. In Irlanda del nord e Scozia scontri e caccia ai migranti dopo fatti di violenza da parte di un ragazzo rifugiato sudanese che pare sia arrivato in modo illegale a Belfast. In Svizzera, invece, recentemente si è svolto un referendum su un tetto massimo di residenti a 10 milioni con l’intento di fermare i flussi di migranti. Il referendum non è stato approvato ma il Paese risulta spaccato perché questo sentimento rimane in tanta parte della popolazione. Questo per citare i fatti più recenti. Questo è terreno fertile per Vannacci, utile non solo per la sua personale campagna elettorale ma, soprattutto, come leva per contrastare la posizione del governo Meloni in politica estera e delle altre cancellerie, nonché in ambito di parlamento europeo, sulla difesa comune dalle aggressioni esterne.

Ma è sulla questione Ucraina che Vannacci è venuto allo scoperto. E’ la questione centrale su cui poggia l’intera operazione Vannacci : cessare il sostegno all’ Ucraina , no assoluto al suo ingresso nell’ Unione europea , questa è la posizione del neonato Futuro nazionale che trova una sponda in parte della Lega e ahimè anche nel cosiddetto campo largo espressa da 5Stelle. Una posizione che si scontra con quella dell’attuale governo italiano.

Come è noto, tre dei principali governi che formano la Coalizione dei Volenterosi con l’obiettivo di una pace giusta e duratura in Ucraina, Gran Bretagna, Francia e Germania , non viaggiano in buone acque ed è più che probabile che non durino a lungo. Chi invece , nonostante la sconfitta al pessimamente condotto referendum sulla magistratura, potrebbe mantenersi in sella alle prossime elezioni , è proprio il governo Meloni, governo che ha mantenuto fin qui bene o male il sostegno alla resistenza ucraina . Dunque un ostacolo agli accordi tra russi e americani di svendita dell’ Ucraina e al piano di ricostruzione dell’impero russo che da un ventennio abbondante Putin porta avanti.

Con il rinnovato sostegno all’ Ucraina, nonostante la parziale retromarcia sul suo ingresso nella Ue per evidenti ragioni elettorali, nonostante i legami mantenuti finora con l’amministrazione Trump, il governo Meloni si contrappone di fatto a questo disegno. Perciò bisogna attaccarlo , indebolirlo , e attaccare anche il Presidente della Repubblica se necessario, in modo che alle prossime elezioni venga sostituito da un governo più cedevole alle richieste di Mosca. E attaccare anche l’Unione europea nel suo complesso.

Una partita in cui l’Italia svolge un ruolo molto importante, in particolare per la sua posizione nel Mediterraneo con la base militare di Sigonella in Sicilia. I ripetuti attacchi di Trump al Presidente del Consiglio Meloni dopo la riunione del G7, cui ha saputo dare le necessarie risposte, a parte il voler scaricare su di lei e sull’ Europa il suo malumore perché il suo piano di mettere in Iran un governo sotto il controllo americano è fallito miseramente, ne sono una dimostrazione. Le critiche rivolte al governo Meloni da parte dei partiti di opposizione , anche quelle giuste come quella di non avere messo mano a un piano di investimenti nel sistema industriale , non tengono conto di questa partita . In particolare i dirigenti del PD continuano a rimandare la questione ben sapendo che , così come nel centro-destra, anche nel cosiddetto campo largo c’è chi , Conte in primis, è contrario al sostegno all’ Ucraina e, come Vannacci, contrario al rafforzamento della difesa europea.

Sbagliano quanti, anche in buona fede, contrappongono le spese per il welfare a quelle per la difesa, perché dimenticano che la garanzia perché siano mantenute le conquiste in sanità, istruzione, sistema pensionistico, diritti dei lavoratori, sta nel fatto che il sistema sociale che fornisce ai cittadini questi servizi sia in grado di difendersi da attacchi esterni.

Mentre dunque il cosiddetto campo largo continua ad attaccare quella che si può definire oggi una destra moderata rappresentata dal governo Meloni, non si accorge che si sta costituendo una destra reazionaria che sulla questione ucraina ha la stessa posizione del cavallo di Troia al suo interno costituito dai 5S.

Alle forze di sinistra autenticamente democratiche rivolgiamo un appello: prendete una chiara posizione rispetto al sostegno all’ Ucraina perché salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale significa anche respingere i piani espansionisti di Putin verso l’insieme dell’ Unione europea ; prendete una chiara posizione favorevole all’ingresso dell’ Ucraina nella Ue , raccogliete il sentimento del popolo ucraino che guarda all’ Europa e che nutrono altri popoli come attestano anche le recenti elezioni in Armenia ; prendete una chiara posizione riguardo la necessità di potenziare i sistemi di difesa europea . Aggiungiamo : gli attacchi di Trump al nostro Presidente del Consiglio , che ha preteso l’uso della base di Sigonella per l’attacco all’ Iran come fosse proprietà americana , rientrano nel rapporto di sudditanza che gli USA , specie in politica estera , hanno imposto dal dopoguerra al nostro paese . Ricordiamoci dell’assenso dato all’allora presidente Clinton dall’allora presidente del Consiglio D’Alema all’uso della base di Aviano per andare a bombardare la Serbia il 24 marzo nel 1999: l’assenso fu dato prima ancora del passaggio in Parlamento che avvenne due giorni dopo . La non concessione della base di Sigonella è la causa principale che ha portato Trump ad attaccare così violentemente Meloni. Trump guarda adesso al generale in pensione Vannacci per avere un interlocutore sulla sua stessa linea d’onda? Non ci stupiremmo , abbiamo già visto in passato le amministrazioni USA cambiare disinvoltamente cavallo con i partiti italiani purché questi accettassero supinamente soprattutto la loro politica estera.

Trump ha attaccato anche gli altri paesi della Ue che non hanno appoggiato la guerra fallimentare contro l’ Iran , così come Putin attacca i paesi che aiutano l’ Ucraina. La difesa dell’indipendenza nazionale ed europea a 360 gradi diventa quindi un obiettivo fondamentale di tutti i progressisti su cui incalzare l’attuale governo .

Senza queste necessarie prese di posizione, senza avere fatto pulizia al proprio interno delle posizioni contrarie al sostegno all’ Ucraina ed al rafforzamento della difesa e sicurezza dell’ Unione europea , le critiche unicamente indirizzate a mettere in difficoltà il governo in vista delle elezioni , forse porteranno i partiti dell’opposizione a vincerle , ma non faranno altro che fare il gioco di quanti, come Vannacci, lavorano per il re di Prussia, ovvero il governo Putin , grande amico di Donald Trump, e non porteranno ad una posizione solida per una politica estera indipendente del nostro paese e dell’ insieme dell’ Europa oggi quanto mai necessaria.

Accanto ai problemi del lavoro, del salario , dei servizi sociali , di una immigrazione regolata ,dell’energia , avere una giusta e autonoma politica estera diventa essenziale , lo stiamo vedendo in questi giorni con la chiusura dello stretto di Hormuz che mette in ulteriori difficoltà il sistema produttivo europeo con l’aumento dei prezzi di gas e petrolio .

Non si può costruire un movimento democratico popolare sulle ambiguità, e il “campo largo “ in politica estera è del tutto ambiguo. Un movimento valido per i lavoratori si costruisce sulla chiarezza politica, di questa ha bisogno il paese.

Iglis Restani

Pubblicato su Penna Biro