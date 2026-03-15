Il metodo Valditara per la Scuola: tra annunci e frammentazione – di Tiziana Nesta

Negli ultimi anni il dibattito sulla politica scolastica italiana si è concentrato non solo sui contenuti delle riforme, ma anche – e soprattutto – sul metodo con cui vengono elaborate. Nel caso del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, emerge un approccio normativo episodico e frammentario, più che strategico. Un’impostazione che, pur rispondendo a esigenze immediate, rischia di produrre un sistema educativo sempre più disomogeneo e privo di una visione unitaria.

Una delle critiche più ricorrenti riguarda la natura “a spot” dei provvedimenti. Si interviene su singoli aspetti – voto in condotta, sospensioni, educazione civica, supplenze, disciplina degli studenti, revisione dei curricoli e delle Indicazioni Nazionali – senza inserirli in un progetto organico e senza un reale coinvolgimento della comunità scolastica. In assenza di un metodo democratico che valorizzi la scuola come comunità allargata, è difficile immaginare cambiamenti efficaci senza il contributo degli stakeholder operativi. Così ogni misura appare come una risposta a un caso mediatico o a un’urgenza contingente.

Le norme vengono introdotte rapidamente, spesso tramite decreti o emendamenti inseriti in provvedimenti più ampi, senza lasciare spazio a ricerca, sperimentazione e confronto tra Ministero e scuole. Manca una riforma strutturale capace di affrontare i nodi storici del sistema: dispersione, formazione dei docenti, edilizia scolastica, curricoli, equità territoriale e, non da ultima, povertà educativa.

Il risultato è un mosaico di interventi che non dialogano tra loro e che, nel tempo, rischiano di generare incoerenze normative. La frammentazione, divenuta quasi un effetto placebo, sembra essere il tratto distintivo dell’attuale politica scolastica. Intervenire su episodi specifici permette di dare risposte rapide all’opinione pubblica, di mostrare fermezza su temi simbolici e di evitare il confronto complesso che una riforma organica richiederebbe. Tuttavia, produce una scuola che cambia continuamente a piccoli scatti, senza una direzione chiara. Gli insegnanti si trovano a dover applicare norme nuove ogni pochi mesi, spesso senza linee guida adeguate o senza il tempo necessario per assimilarle.

Molti provvedimenti sembrano nascere come reazione a episodi di cronaca – aggressioni ai docenti, atti di vandalismo, casi di bullismo. La politica scolastica assume così i tratti di un “diritto penale simbolico”: si interviene per dare un segnale, più che per affrontare le cause profonde. Questo genera un sovraccarico normativo, con disposizioni spesso sovrapposte che complicano la vita delle scuole, e una scarsa efficacia, poiché misure pensate per situazioni specifiche difficilmente funzionano come soluzioni generali.

La scuola, per sua natura, richiede stabilità, tempi lunghi e investimenti strutturali. Un approccio episodico rischia di indebolire la programmazione didattica, creare incertezza tra dirigenti e docenti, generare disparità nell’applicazione delle norme e ridurre la fiducia nel sistema educativo. La scuola non è una fabbrica di forchette, ma il luogo in cui si formano le donne e gli uomini del futuro e si costruisce la società di domani.

Un metodo normativo efficace, capace di restituire coerenza e continuità al sistema educativo, dovrebbe introdurre le leggi in modo graduale, prevedere fasi di sperimentazione e monitoraggio e garantire stabilità, evitando di costringere docenti e istituzioni scolastiche a cambiare rotta a ogni nuovo governo.

Tiziana Nesta