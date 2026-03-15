Habermas, il filosofo che difese l’Europa contro i nuovi nazionalismi – Michele Rutigliano

La scomparsa di Habermas, morto ieri all’età di 96 anni, segna la fine di una delle voci intellettuali più autorevoli dell’Europa contemporanea. Filosofo, sociologo e teorico della democrazia, Habermas è stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento nel dibattito pubblico europeo.

Se le sue opere filosofiche – dalla teoria dell’agire comunicativo alla riflessione sulla sfera pubblica – hanno influenzato generazioni di studiosi, è forse meno noto quanto il pensatore tedesco sia stato anche uno dei più convinti difensori del progetto politico dell’Europa unita. In un’epoca segnata dal ritorno dei nazionalismi e dall’avanzata dei movimenti sovranisti, Habermas ha rappresentato una delle coscienze critiche più lucide del continente.

Per molti osservatori è stato, non a caso, il vero “filosofo dell’Europa”: l’intellettuale che ha visto nell’integrazione europea non solo un progetto economico, ma soprattutto una necessità storica e morale.

L’Europa come destino storico dopo le tragedie del Novecento

Per Habermas l’idea di un’Europa unita nasceva innanzitutto dall’esperienza storica del Novecento.

La devastazione delle due guerre mondiali, l’ascesa dei totalitarismi e le tragedie provocate dai nazionalismi aggressivi avevano mostrato – secondo il filosofo – i limiti e i pericoli dello Stato-nazione come unico orizzonte politico. In questa prospettiva, il processo di integrazione avviato dopo il 1945 da figure come Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Robert Schuman rappresentava una risposta storica alle catastrofi del continente.

L’Europa non era semplicemente un mercato comune o una cooperazione economica, ma il tentativo di costruire una comunità politica capace di superare le rivalità nazionali. Quelle stesse rivalità che avevano insanguinato e distrutto il nostro vecchio continente. Habermas ha spesso sostenuto che la memoria delle tragedie europee dovesse tradursi in un nuovo modello di convivenza politica fondato sulla cooperazione e sulla responsabilità condivisa tra i popoli.

Le ragioni giuridiche e democratiche dell’integrazione europea

Accanto alla dimensione storica, Habermas ha sempre sottolineato anche la portata giuridica e democratica del progetto europeo. A suo giudizio, l’Unione Europea rappresentava un esperimento politico senza precedenti: la costruzione di una comunità fondata non su identità etniche o nazionali, ma su principi condivisi di diritto, libertà e democrazia. Il filosofo parlava spesso di “patriottismo costituzionale”, un concetto secondo cui l’identità politica dei cittadini non dovrebbe basarsi sull’appartenenza etnica o culturale, ma sull’adesione a valori democratici comuni.

In questo senso l’Europa poteva diventare un modello di integrazione post-nazionale. Habermas non ignorava i limiti delle istituzioni europee e ne ha criticato più volte il deficit democratico. Tuttavia ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare l’integrazione politica dell’Unione, immaginando istituzioni più democratiche, un Parlamento europeo più forte e una vera sfera pubblica continentale.

Contro sovranismi e populismi: il progetto di un’Europa forte

Negli ultimi anni della sua vita Habermas è intervenuto più volte nel dibattito pubblico per mettere in guardia contro il ritorno dei nazionalismi e l’ascesa dei movimenti populisti. A suo giudizio, il ripiegamento sovranista rappresentava un passo indietro nella storia europea.

Solo un’Europa politicamente più unita avrebbe potuto affrontare le grandi sfide del XXI secolo: la competizione economica globale, le crisi geopolitiche, le migrazioni e la trasformazione tecnologica. In questa prospettiva, l’integrazione europea non era soltanto un ideale astratto, ma anche una necessità strategica.

Habermas ha così difeso fino all’ultimo l’idea di un’Europa capace di parlare con una sola voce sulla scena internazionale, dotata di una maggiore integrazione economica, politica e persino di strumenti comuni di sicurezza.

Con la sua scomparsa, l’Europa perde non soltanto uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, ma anche uno degli intellettuali che con maggiore convinzione hanno creduto nel destino comune del nostro continente. Una voce critica, ma sempre fedele all’idea che l’unità europea resti uno dei più importanti progetti politici della storia di questo terzo millennio.

Michele Rutigliano