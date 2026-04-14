Gli israeliani non pensano di aver vinto la guerra con l’Iran
L’articolo che segue, a firma di David M. Halbfinger, è stato liberamente ripreso e tradotto da The New York Times
Ma la guerra di 40 giorni con l’Iran e la guerra in corso di Israele contro Hezbollah in Libano hanno lasciato molti disperati, poiché ritengono che i combattimenti abbiano prodotto ben poco rispetto agli obiettivi prefissati dai loro leader.
Cambio di regime in Iran? Alti funzionari governativi e militari sono stati uccisi, ma il regime è rimasto intatto. La distruzione del programma nucleare iraniano? Ha subito una battuta d’arresto, ma non è stato distrutto. L’eliminazione della capacità dell’Iran di minacciare Israele con missili balistici? Ridotta, forse, ma pur sempre una minaccia.
Ha inoltre affermato che sempre più paesi mediorientali stanno cercando di stringere alleanze con Israele “perché riconoscono la nostra forza”. Netanyahu ha anche cercato di rassicurare gli israeliani dicendo loro che il loro paese è ora “la più forte potenza regionale” e, “per certi versi, una potenza mondiale”. Eppure, mentre il presidente Trump alterna provocazioni, minacce e tentativi di negoziazione con la leadership di Teheran, Israele è rimasto in disparte. Sembra costretta ad accettare qualsiasi decisione prenda Washington, come quando ha ricevuto un lieve rimprovero per la furiosa ondata di raid aerei su Beirut di mercoledì, che l’Iran ha contestato come una violazione del cessate il fuoco in vigore dal giorno precedente. Israele non era rappresentato ai colloqui di un’intera giornata tra Stati Uniti e Iran che si sono svolti in Pakistan lo scorso fine settimana.
E Netanyahu sembra essere stato spinto dall’amministrazione Trump ad avviare improvvisamente rari colloqui diretti con il Libano, che da tempo auspica tali negoziati. Questi dovrebbero iniziare a Washington martedì (oggi per chi legge, ndr), sebbene il leader israeliano abbia escluso un cessate il fuoco con il gruppo militante libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran.
Secondo un sondaggio d’opinione pubblicato domenica dall’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Tel Aviv, appena un terzo degli israeliani ritiene che, in caso di disaccordo tra Israele e gli Stati Uniti, Israele possa agire in base al proprio giudizio.
Un sondaggio separato condotto da Agam Labs e dall’Università Ebraica di Gerusalemme, pubblicato anch’esso domenica, ha rilevato che il triplo degli israeliani considerava la guerra un fallimento rispetto a una vittoria. Circa il 70% ha affermato che il cessate il fuoco di due settimane rifletteva una concessione americana all’Iran più che viceversa, e due terzi si sono detti contrari alla tregua. Secondo il sondaggio, quattro israeliani su cinque ritengono improbabile o impossibile un accordo tra Stati Uniti e Iran e che, qualora venisse raggiunto, sarebbe dannoso per la sicurezza di Israele. Inoltre, tre su quattro credono che né l’Iran né Hezbollah siano stati gravemente indeboliti.
Secondo un sondaggio condotto da Agam e dall’Università Ebraica, la maggior parte degli israeliani è diventata pessimista, stanca, disillusa e diffidente nei confronti delle informazioni che riceve.
Nimrod Goren, fondatore e presidente di Mitvim, un istituto di ricerca sulla politica estera con sede a Petah Tikva, ha affermato che la guerra in corso non può essere considerata isolatamente. “Per molti israeliani, è stata una guerra ininterrotta dall’ottobre del 2023”, ha affermato, con obiettivi mutevoli, pause occasionali e fronti che si sono spostati da Gaza al Libano, allo Yemen e all’Iran. Ma gli israeliani non capiscono né sono d’accordo su dove stia portando tutta questa guerra, ha affermato. E in un anno elettorale, con Netanyahu e la sua coalizione in svantaggio rispetto ai partiti di opposizione, gli elettori si chiedono se possono fidarsi dei loro leader. «Qual è l’obiettivo finale?» ha chiesto il signor Goren. «È tutta una questione di politica?»
Lunedì, alla vigilia della Giornata della Memoria, Netanyahu ha cercato ancora una volta di infondere coraggio ai suoi cittadini, ricordando loro che, mentre durante l’era nazista gli ebrei venivano “perseguitati e massacrati”, oggi “siamo noi a dare la caccia ai nostri nemici”. Se Israele non avesse colpito l’Iran, ha aggiunto, “i nomi di Isfahan, Natanz, Fordow e Bushehr” – tutti siti nucleari iraniani bombardati – “sarebbero ricordati come Auschwitz, Majdanek e Sobibor”. Tuttavia, è la prospettiva di guerre senza fine a pesare maggiormente sugli israeliani. Temono che l’Iran possa riarmarsi, proprio come ha fatto dopo la breve guerra con Israele a giugno.
Yaakov Katz, analista israeliano e fondatore del Dialogo Medio Oriente-America, ha affermato che l’errore del primo ministro è stato quello di aver ripetutamente alimentato aspettative troppo elevate tra gli israeliani, anziché spiegare loro cosa fosse effettivamente possibile. «Immaginate se, dopo la guerra di giugno, non avesse detto che si trattava di una vittoria destinata a durare per generazioni», ma avesse invece affermato «dovremo rifarlo», ha detto Katz. «Se si guarda a Bibi negli ultimi due anni e mezzo, promette costantemente la stessa cosa: vittoria totale, vittoria completa, vittoria per generazioni», ha aggiunto, riferendosi a Netanyahu con il suo soprannome. «Ma nessuno ha mai detto agli israeliani che la vittoria si ottiene indebolendo il nemico e poi sedendosi a negoziare un accordo». Al contrario, Netanyahu continua a mobilitare l’opinione pubblica per la guerra, con promesse grandiose sui risultati che poi si rivelano deludenti. Il risultato, ha affermato Katz, è che i comuni israeliani si ritrovano in una sorta di animazione sospesa: una vita fatta di servizio militare, sconvolgimenti economici, disagi sociali e attesa di una soluzione che non arriva mai. “È la narrazione di un Paese in perenne conflitto”, ha affermato Katz, “e non presenta alternative se non altre guerre”.