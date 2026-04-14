Gli israeliani non pensano di aver vinto la guerra con l’Iran

Lunedì, alla vigilia della Giornata della Memoria, Netanyahu ha cercato ancora una volta di infondere coraggio ai suoi cittadini, ricordando loro che, mentre durante l’era nazista gli ebrei venivano “perseguitati e massacrati”, oggi “siamo noi a dare la caccia ai nostri nemici”. Se Israele non avesse colpito l’Iran, ha aggiunto, “i nomi di Isfahan, Natanz, Fordow e Bushehr” – tutti siti nucleari iraniani bombardati – “sarebbero ricordati come Auschwitz, Majdanek e Sobibor”. Tuttavia, è la prospettiva di guerre senza fine a pesare maggiormente sugli israeliani. Temono che l’Iran possa riarmarsi, proprio come ha fatto dopo la breve guerra con Israele a giugno.

Yaakov Katz, analista israeliano e fondatore del Dialogo Medio Oriente-America, ha affermato che l’errore del primo ministro è stato quello di aver ripetutamente alimentato aspettative troppo elevate tra gli israeliani, anziché spiegare loro cosa fosse effettivamente possibile. «Immaginate se, dopo la guerra di giugno, non avesse detto che si trattava di una vittoria destinata a durare per generazioni», ma avesse invece affermato «dovremo rifarlo», ha detto Katz. «Se si guarda a Bibi negli ultimi due anni e mezzo, promette costantemente la stessa cosa: vittoria totale, vittoria completa, vittoria per generazioni», ha aggiunto, riferendosi a Netanyahu con il suo soprannome. «Ma nessuno ha mai detto agli israeliani che la vittoria si ottiene indebolendo il nemico e poi sedendosi a negoziare un accordo». Al contrario, Netanyahu continua a mobilitare l’opinione pubblica per la guerra, con promesse grandiose sui risultati che poi si rivelano deludenti. Il risultato, ha affermato Katz, è che i comuni israeliani si ritrovano in una sorta di animazione sospesa: una vita fatta di servizio militare, sconvolgimenti economici, disagi sociali e attesa di una soluzione che non arriva mai. “È la narrazione di un Paese in perenne conflitto”, ha affermato Katz, “e non presenta alternative se non altre guerre”.