Eurocontrol: risolto il problema che ha bloccato migliaia di voli

Eurocontrol, l’organizzazione responsabile per il coordinamento del traffico aereo europeo, afferma di aver risolto un problema che ha provocato ritardi generalizzati dei voli sul Vecchio continente e che hanno interessato fino alla metà di tutti i voli in Europa, cioè circa 15.000, come accaduto nelle ultime ore, fino a quando sono finalmente riprese i normali collegamenti aerei.

I problemi registrati, secondo Eurocontrol, sono stati della più ampia scala nel corso degli ultimi vent’anni simili a quelli dell’ultimo caso accaduto nel 2001 ed hanno riguardato il Enhanced Tactical Flow Management System, cioè il sistema che aiuta a gestire il traffico aereo continentale che riguarda fino a 36.000 voli al giorno.

In occasione del guasto, circa 29.500 erano in programma di cui la metà sono stati ritardati senza comunque, precisa Eurocontrol, che fosse mai messo a rischio la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e dei mezzi aerei coinvolti.