Epstein e un èlite irresponsabile
Con spietata precisione, i documenti svelano le attività, un tempo furtive, di un’élite irresponsabile, composta in gran parte da uomini ricchi e potenti provenienti dal mondo degli affari, della politica, del mondo accademico e dello spettacolo. Le pagine raccontano la storia di un efferato criminale a cui la classe dirigente tra cui viveva ha concesso un passaggio gratuito, solo perché aveva qualcosa da offrire loro: denaro, conoscenze, cene sontuose, un aereo privato, un’isola isolata e, in alcuni casi, sesso.
Questa storia di impunità è ancora più scandalosa ora, nel mezzo della crescente rabbia populista e della crescente disuguaglianza. Le bizzarrie alla Caligola di Jeffrey Epstein e soci si sono verificate nell’arco di due decenni, che hanno visto il declino del settore manifatturiero americano e la crisi dei mutui subprime, in cui milioni di americani hanno perso la casa.
Se l’obiettivo di Epstein era quello di costruire un muro di protezione attorno ai suoi abusi circondandosi di persone ben inserite, alla fine ha fallito. Ma sia prima che dopo essere stato processato per abusi su minori, la sua corrispondenza descrive una rete di persone le cui vite agiate smentivano le difficoltà degli americani comuni. E al centro di questa rete c’era un predatore sessuale apparentemente al settimo cielo.
Nel 2002, il signor Epstein ospitò l’ex presidente Bill Clinton e l’attore Kevin Spacey in un tour dei paesi africani a bordo del suo jet privato.
Il suo talento per l’intrattenimento attirò l’interesse di uno degli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk, che nel 2012 inviò un’e-mail a Epstein per chiedergli: “Quale giorno/notte sarà la festa più sfrenata sulla tua isola?” (Musk ha dichiarato sui social media di “aver avuto pochissima corrispondenza con Epstein e di aver rifiutato ripetuti inviti ad andare sulla sua isola”).
La natura sconvolgente di alcune rivelazioni, unita alla notorietà e allo status di coloro che ruotavano attorno a Epstein, non ha contribuito a mettere a tacere le teorie del complotto alimentate dal suo comportamento e che sia la destra che la sinistra hanno cercato di strumentalizzare per ottenere vantaggi politici. Anzi, la valanga di nuovi dettagli si è trasformata in febbrili speculazioni con scarsi o nulli fondamenti concreti.
In assenza di un contesto, tali messaggi sono soggetti a speculazioni sul loro significato e offrono nuove opportunità a coloro che intendono attirare l’attenzione su se stessi e sulle proprie opinioni.
Un assistente di Epstein gli scrisse nel 2011: “Ho ordinato per te delle noci di cocco dolci e giovani dalla Thailandia e sono appena arrivate… così non dovrai bere il succo di vecchie cose pelose”.
A sottolineare come anche l’apparentemente banale possa trasformarsi in qualcosa di potenzialmente cospiratorio, i frequenti riferimenti alla pizza hanno dato nuova vita alla screditata teoria del complotto del “Pizzagate” del 2016, in cui si diceva che importanti esponenti del partito democratico stessero torturando e violentando bambini nel seminterrato di un ristorante di Washington. Il fatto che i luoghi e i personaggi del “Pizzagate” siano quasi completamente diversi da quelli che compaiono nei dossier di Epstein non ha impedito ad alcuni di insistere sull’esistenza di un collegamento.
La professoressa Hemmer della Vanderbilt University ha affermato che la natura oscura della vita di Epstein, unita alla produzione casuale dei documenti da parte dell’amministrazione Trump, era “destinata ad alimentare un sacco di teorie del complotto”. Ad esempio, i video recentemente pubblicati dell’ala della prigione in cui è stato trovato morto Epstein suggeriscono che una figura umana non precedentemente menzionata nei registri si stesse muovendo nella direzione della sua cella quella sera tardi. Ciò ha portato alcuni investigatori del web a concludere che, la cui morte avvenuta in custodia federale nel 2019 è stata dichiarata suicidio, potrebbe essere stato ucciso. Altri hanno ipotizzato che potrebbe non essere morto affatto, dato che egli ha testimoniato in una deposizione nel 2017 di avere un tatuaggio raffigurante un filo spinato sul bicipite sinistro, ma nessun tatuaggio del genere è visibile nella foto del suo corpo pubblicata di recente.
Mentre la straordinaria rete di contatti di Epstein suggerisce ad alcuni che fosse un burattinaio al servizio di una cricca di élite, quella stessa rete offre almeno qualche prova del contrario. Epstein annoverava tra i suoi amici presidenti e membri del governo, ma la sua influenza sulla politica americana era trascurabile. I suoi amici nei media non erano editori di giornali o dirigenti di reti televisive, ma persone più in basso nella catena, tra cui lo scrittore Michael Wolff e un giornalista finanziario del New York Times, Landon Thomas Jr., che lasciò il giornale dopo aver ammesso di aver chiesto soldi ad Epstein per un ente di beneficenza personale.
Tuttavia, si tratta di un giudizio ben lungi dall’essere completo, ha affermato la Greene. Ha osservato che nessuno degli amici o dei collaboratori maschi di Epstein sia stato incarcerato per il suo comportamento. “E ora l’amministrazione dice che il momento di voltare pagina?. Non sento nessuna delle vittime dire lo stesso”.