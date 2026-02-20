Epstein e un èlite irresponsabile

Con spietata precisione, i documenti svelano le attività, un tempo furtive, di un’élite irresponsabile, composta in gran parte da uomini ricchi e potenti provenienti dal mondo degli affari, della politica, del mondo accademico e dello spettacolo. Le pagine raccontano la storia di un efferato criminale a cui la classe dirigente tra cui viveva ha concesso un passaggio gratuito, solo perché aveva qualcosa da offrire loro: denaro, conoscenze, cene sontuose, un aereo privato, un’isola isolata e, in alcuni casi, sesso.

Questa storia di impunità è ancora più scandalosa ora, nel mezzo della crescente rabbia populista e della crescente disuguaglianza. Le bizzarrie alla Caligola di Jeffrey Epstein e soci si sono verificate nell’arco di due decenni, che hanno visto il declino del settore manifatturiero americano e la crisi dei mutui subprime, in cui milioni di americani hanno perso la casa.

Se l’obiettivo di Epstein era quello di costruire un muro di protezione attorno ai suoi abusi circondandosi di persone ben inserite, alla fine ha fallito. Ma sia prima che dopo essere stato processato per abusi su minori, la sua corrispondenza descrive una rete di persone le cui vite agiate smentivano le difficoltà degli americani comuni. E al centro di questa rete c’era un predatore sessuale apparentemente al settimo cielo.