Dopo un anno, già sgretolata la coalizione elettorale di Trump

Al contrario, i Democratici hanno riconquistato il loro consueto vantaggio tra queste parti della società. Nel complesso, i Democratici vengono dati in vantaggio di cinque punti percentuali tra gli elettori registrati a livello nazionale. Con questo risultato il partito oggi all’opposizione sarebbe in grado di riconquistare la Camera dei Rappresentanti e mettersi nelle condizioni, dopo il prossimo “midterm”, d’impallinare molti dei provvedimenti decisi dal Presidente. Si tratta del vantaggio più ampio registrato nei sondaggi dai Democratici dal 2020, ed è simile ai livelli di quando Joe Biden vinse con una maggioranza nel voto popolare di 4,5 punti percentuali .

Il quotidiano newyorkese spiega questi risultati con il fatto che gli elettori sono ora pessimamente colpiti da Trump coinvolgendo nel giudizio negativo tutti i temi che sono stati oggetti delle domande fatte agli intervistati. Dalla sua gestione dell’immigrazione all’economia e alla sua politica estera nei confronti di Russia ed Israele. Criticate anche l’operazione in Venezuela, le minacce sulla Groenlandia e le uccisioni commesse dall’Ice.

Sul tema del costo della vita, il 64 % è fortemente negativo e questo è considerato il peggior livello da Trump raggiunto, secondo solo alla sua gestione dei delicati dossier del pedofilo Jeffrey Epstein.