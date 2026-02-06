Crisi della Legge o crisi dell’uomo – di Stefano Amore

Nell’esperienza del Novecento e di questo primo scorcio del XXI secolo, la produzione normativa sembra sempre più ridursi all’espressione di una volontà contingente e transeunte, manifestando in modo evidente che «tutto ciò che garantiva unità e verità del diritto, è ormai tramontato» e che ciò che rimane è soltanto «l’incessante produzione e consumo di norme»1. In questa prospettiva, la decodificazione, la conseguente proliferazione di leggi speciali e l’affermarsi di un nuovo tipo di organizzazione del diritto, lungi dal costituire fenomeni in contraddizione tra di loro, appaiono come l’espressione di una medesima tendenza alla decostruzione degli ordinamenti giuridici e al superamento delle tradizionali forme di organizzazione sociale, dominate dal potere dello Stato nazionale e dei ceti borghesi.

La crisi di centralità del codice diviene «l’immagine della crisi dello stato moderno e così dell’emersione storica di gruppi e classi, di categorie economiche ed élites che esigono specifici statuti e tavole di diritto»2, in una dinamica segnata dalla sempre più marcata perdita da parte della legge dei suoi caratteri tradizionali di generalità e astrattezza. Da ciò deriva anche un inevitabile e significativo mutamento dell’assetto delle fonti del diritto, nonché un ruolo del giudice profondamente diverso rispetto al passato. Un giudice chiamato a svolgere una funzione di carattere «creativo», proprio in conseguenza dell’oscurità e della caoticità della produzione normativa.

È in questo contesto che si impone, oggi, una riflessione approfondita sul ruolo che l’intelligenza artificiale può assumere nella produzione normativa, non soltanto come ausilio tecnico, ma come possibile nuovo principio ordinatore del diritto, capace, al tempo stesso, di rafforzarne la razionalità e di incrinarne i presupposti teorici fondamentali3.

Fino a pochi anni fa, l’ideale illuministico di una scienza della legislazione, capace di ricondurre la regolazione normativa a una dimensione di chiarezza, generalità e prevedibilità appariva in uno stato di profonda crisi. Uno dei presupposti epistemologici di tale concezione — quello secondo cui il diritto sarebbe il prodotto di un disegno unitario e intenzionale — era stato ampiamente confutato e si era affermata, di contro, l’idea che anche il diritto dovesse essere inteso come l’esito storico di adattamenti successivi, non pianificati e non interamente prevedibili4.

A fronte di tale situazione, alle regole di tecnica normativa5 veniva, comunque, attribuita una funzione essenziale. Esse erano, infatti, considerate condizioni minime di razionalità dell’azione legislativa e un presupposto irrinunciabile della tutela dei diritti. La stessa giurisprudenza costituzionale aveva riconosciuto che l’oscurità della legge può tradursi nella violazione di principi fondamentali (in particolare del canone di ragionevolezza della legge di cui all’art. 3 Cost.)6.

In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale appare, indubbiamente, in grado di superare alcuni dei tradizionali limiti della tecnica legislativa, nella misura in cui consente controlli più estesi e approfonditi sulla coerenza normativa e sulle interazioni delle disposizioni in corso di elaborazione all’interno dell’ordinamento. Ma non mancano, anche in questo specifico ambito, le ambiguità e i rischi. Essa non può, infatti, essere considerata una semplice evoluzione della legimatica7, né un mero strumento di affinamento tecnico delle attività di drafting legislativo. E il suo utilizzo crescente fa emergere, chiaramente, il pericolo che tramite essa vengano riproposte, in forme nuove e più pervasive, quelle pretese costruttivistiche — spesso associate alle ideologie politiche totalitarie — che la critica novecentesca aveva smascherato.

L’IA rende, infatti, possibile, portandola a un livello inedito, una produzione normativa sempre meno fondata sulla costruzione di fattispecie generali e astratte e sempre più orientata all’elaborazione di disposizioni “ottimizzate” rispetto a casi concreti, così spostando ulteriormente l’asse della normazione dalla generalità astratta alla regolazione di fattispecie specifiche.

In altri termini, l’intelligenza artificiale è in grado di perfezionare, come mai accaduto prima, il modello della legge-provvedimento, strutturalmente privo di quei caratteri di generalità e astrattezza che, tradizionalmente, connotavano la legge.

In questo passaggio, in cui il legislatore tende a divenire, sempre più, anche giudice del caso concreto, la legge rischia di perdere la sua stessa dimensione simbolica, trasformandosi in un codice algoritmico, pienamente intelligibile solo dalla macchina.

In un contesto del genere, le regole di tecnica legislativa assumono un valore ulteriore, di argine culturale, potendosi riaffermare, attraverso di esse, il primato del linguaggio e della responsabilità umana nella produzione del diritto.

I testi normativi, per risultare più agevolmente interpretabili ed eseguibili dalle macchine, appaiono, infatti, destinati a convergere verso strutture ripetitive, sintassi standardizzate e categorie uniformi, con il rischio di rendere più opaco il controllo democratico dei processi decisionali e di comprimere la vitalità del diritto, quale espressione della concreta esperienza umana8.

Non solo. La crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, sia sul versante legislativo, che su quello giurisdizionale, rischia di incidere sullo stesso principio di separazione dei poteri e di irrigidire, in modo significativo, l’ordinamento.

Nell’esperienza storica, il giudice è sempre stato chiamato a ricondurre l’individuale al generale, attraverso operazioni di interpretazione, qualificazione, sussunzione e bilanciamento, nel rispetto dei vincoli costituzionali. Se però la legge venisse prodotta da un sistema di intelligenza artificiale, che non si limita a formulare enunciati astratti, ma costruisce modelli regolativi fondati su casi e obiettivi concreti, la funzione giurisdizionale rischierebbe di rimanerne sostanzialmente superata.

In un diritto computazionale di questo tipo, la legge diviene, infatti, un insieme di regole operative, criteri di inferenza e procedure decisionali che troverebbero, evidentemente, nella stessa intelligenza artificiale che li produce, anche il suo esecutore naturale.

Lo stesso processo interpretativo verrebbe meno. Ciò perché l’interpretazione non è, e non può essere, un atto chiuso e autoreferenziale, ma un processo relazionale che si realizza nel passaggio del testo da un individuo a un altro. Essa presuppone la differenza — storica, linguistica, esistenziale — tra soggetti, ed è proprio questa distanza a rendere necessario e possibile l’atto interpretativo. Dove viene meno l’alterità, l’interpretazione si dissolve, lasciando spazio solo all’applicazione meccanica.

È indubbio che, sotto alcuni profili, i sistemi di intelligenza artificiale possano fare meglio del tradizionale giudice umano, aumentando la coerenza delle decisioni, la capacità di trattamento dei dati e la celerità dei giudizi.

Ma la separazione tra legislatore e giudice, che un uso eccessivamente fiducioso dell’intelligenza artificiale rischia di incrinare, assolve negli ordinamenti a una funzione non rinunciabile: garantire che la produzione normativa avvenga in una sede politicamente responsabile, distinta dall’ambito in cui, invece, con una serie di garanzie, si svolge la sua applicazione.

Ma se la stessa intelligenza artificiale, sia pure sotto le sembianze rassicuranti del legislatore e del giudice umano, produce la regola e decide il caso, il circuito di legittimazione si chiude su sé stesso.

Ha scritto Paolo Grossi: «L’unico strumento per togliere al diritto il tradizionale ripugnante smalto potestativo e autoritario era ed è di concepire la normazione come un procedimento che non si compie con la produzione ma che ha un momento susseguente, il momento interpretativo, come interno alla formazione della realtà complessa della norma; insomma, l’interpretazione quale momento essenziale della positività della norma stessa, condizione ineliminabile per il concretarsi della sua positività. Certamente, per arrivare a questo, occorrono altri occhiali sul naso dei giuristi; occhiali che non sminuiscano l’interpretazione a una dimensione meramente conoscitiva, ma la colgano come vita della norma nel tempo e nello spazio, carnalità della norma in quanto esercizio, prassi, uso; occhiali che siano disposti ad accogliere entro il paesaggio giuridico anche la comunità degli utenti in funzione non meramente passiva, che siano disposti ad ammettere non un solo protagonista monocratico (il detentore del potere) ma una pluralità folta di soggetti»9.

Il rischio è, evidentemente, che la tecnica, nuovo detentore del potere nel XXI secolo, assorba in sé anche il diritto, producendo una normativa coerente e globalmente uniforme, ma impoverita nella sua capacità di cogliere la complessità del reale e i valori.

È anche in questa prospettiva che vanno lette le riflessioni del Prof. Damiano Nocilla sulla crisi della legge, che pubblichiamo in questo numero della rivista, e che, elaborate originariamente nel 1992, costituiscono una preziosa testimonianza sulla crisi della legge e sui suoi processi di trasformazione, anticipando molte delle problematiche odierne10.

Nel suo scritto Nocilla rileva, tra l’altro, che: «[il] popolo sente ormai di poter partecipare in prima persona alla formazione della legge; onde le varie misure, imposte dal legislatore, appaiono, ora, ai cittadini come qualcosa che sia ad essi dovuto, che essi si sono conquistato: tardiva risposta alle domande, che emergono in seno alla società civile. La legge perde, quindi, ogni connotato di sacralità, tutto il prestigio, che le derivava dal fatto di costituire l’espressione di un’ipotetica volontà generale, e non della contingente volontà del più forte.» e che «[l]a stessa organizzazione autoritativa non potrà non risentire di questa profonda trasformazione sociale. Il trattamento automatico delle informazioni, tanto per fare un esempio, può determinare il venir meno di alcuni tra i più importanti presupposti giustificativi della democrazia rappresentativa e, nello stesso tempo, mettere in luce le carenze della tradizionale burocrazia statale, riducendone al minimo essenziale la consistenza quantitativa».

Si tratta di una analisi che, in tempi non sospetti, coglie perfettamente i problemi dell’odierno populismo, assistito dall’intelligenza artificiale, e di quella “democrazia algoritmica” che ne potrebbe derivare.

Cercando di liberarsi dai limiti che hanno, sinora, afflitto la sua vita, l’individuo elegge l’intelligenza artificiale a suo nuovo Dio, un Dio, sempre presente, che risolve, almeno nelle aspettative, ogni problema e che supera ogni contraddizione.

Nel XXI secolo l’individuo non eleva più preghiere al cielo, ma si rivolge fiducioso a quanto lui stesso ha creato per liberarsi dalla malattia, dalle sofferenze e dalle difficoltà della vita quotidiana. Ha scritto Alain Supiot: «[il] connubio tra lo scientismo moderno e la credenza occidentale nel progresso dà dunque vita a un’ideologia del non-limite che influenza tutti gli aspetti della vita umana. Sul piano tecnico, quest’ideologia si esprime attraverso una fede incrollabile nelle scoperte future in grado di scongiurare le minacce che la nostra hybris economica c tecnologica fanno pesare sulla sopravvivenza del pianeta. Sul piano giuridico essa induce a considerare la legge non più quale una garanzia dello stato delle persone, ma come un vincolo dal quale emanciparsi. Versione secolarizzata della fine della Legge annunciata da san Paolo, questa emancipazione deriva dalla fede in un essere umano in grado di fondare sé stesso. A quanto pare, dunque, si starebbe profilando un avvenire radioso in cui ciascun uomo sarebbe assoggettato soltanto ai limiti che egli impone a sé stesso. Da cui il rifiuto di ogni limite imposto dall’esterno»11.

La seduzione esercitata dall’intelligenza artificiale è proprio questa.

«Attraverso l’intelligenza artificiale l’individuo crede di poter raggiungere una condizione di quasi onnipotenza, di liberazione delle sue potenzialità, senza però rendersi conto che dietro queste promesse si cela il rischio della definitiva rinuncia alla propria umanità e alla propria unicità. Il tratto distintivo del capitalismo non è la ricerca della ricchezza materiale, ma l’affermazione del predominio della quantità sulla diversità degli uomini e delle cose. Il principio di uguaglianza diviene oggetto di interpretazioni deliranti quando, fuorviati dal concetto di quantità, siamo indotti a dare rilievo all’astrazione del numero indipendentemente dalla qualità degli esseri presi in considerazione. Calcolare non equivale a pensare. La razionalizzazione tramite il calcolo che ha generato il capitalismo diviene puro delirio quando si spinga a non considerare l’incalcolabile. La capacità di calcolo è senza dubbio un attributo fondamentale della ragione, ma la ragione non si riduce certo a essa. É stata la formalizzazione logica di questa capacità dello spirito che ha permesso l’invenzione del computer. Il procedimento consistente nel proiettare lo spirito umano in un oggetto materiale è sempre stato, fin dalla prima pietra intagliata, la molla primaria del progresso tecnico e del dominio umano sulle cose. Tuttavia, il “cognitivismo” assurto oggi per noi a scienza dello spirito procede secondo un movimento inverso, proiettando sullo spirito umano il modello del calcolatore e sperando così, con l’aiuto delle nanotecnologie, di pervenire un giorno al controllo materiale del pensiero.»12.

Nella filosofia di Leibniz13, l’individuo veniva rappresentato come una “monade senza finestre” che riflette l’universo, ma non si apre a esso: ogni monade rappresentava un mondo a sé, perfettamente organizzato, che esiste in uno stato di completa autonomia rispetto agli altri.

Il confronto tra la monade senza finestre e l’individuo plasmato dall’intelligenza artificiale e da internet evidenzia una tensione irrisolta e un paradosso: mentre la monade di Leibniz resta impermeabile all’alterità, l’individuo di oggi è, allo stesso tempo, “senza finestre” ed esposto, nel contempo, a un panorama sconfinato di stimoli e condizionamenti che, però, non sembrano essere in grado di attivare la sua coscienza morale e di fargli raggiungere la dimensione del “Noi”.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale: da un lato amplifica l’egotismo, dall’altro dissolve la coscienza dell’individuo in un mare di dati e relazioni, trasformando la persona, sempre di più, nel mero prodotto di una serie di pratiche di potere e di sorveglianza, in cui il rapporto con “l’altro” è dello stesso genere di quello che intercorre tra lo spettatore di un film e i protagonisti di una pellicola.

Byung-Chul Han coglie perfettamente questo aspetto, quando scrive che “L’io è diventato un progetto permanente, ma senza più un noi che lo vincoli. È l’io dell’auto-esposizione e dell’autottimizzazione”14.

Rifiutare l’evoluzione che ci propongono la scienza e la tecnica non appare concretamente possibile e neppure sarebbe sensato. Ma ancora meno sensato sarebbe percorrere questo cammino senza cogliere le gravi insidie che esso cela. I sistemi di IA tendono, per loro natura, all’opacità: le decisioni che generano si basano su reti neurali e algoritmi, che non sono facilmente interpretabili neppure da chi li sviluppa (il cd. black box problem)15.

E questa opacità può rendere totalmente inadeguati i tradizionali strumenti di controllo democratico e giurisdizionale, rendendo oltremodo opportuna la predisposizione di una serie di vincoli e limiti costituzionali ulteriori rispetto a quelli esistenti, per disciplinare specificamente l’utilizzo dell’IA16.

Le decisioni assunte — o anche solo suggerite — dai sistemi di IA potrebbero, infatti, spostare il baricentro della sovranità dagli organi rappresentativi ai tecnici e ai grandi operatori dell’economia digitale, alterando l’equilibrio tra potere pubblico, controllo democratico e autonomia dei cittadini.

La sempre maggiore innovazione tecnologica sembra, così, suggerire la necessità di una parallela evoluzione concettuale del diritto costituzionale che ne valorizzi, a livello globale, e non solo nella dimensione statuale, la funzione originaria di limitazione dei poteri e di garanzia delle libertà individuali nei confronti dei nuovi poteri.

Il problema non è solo di carattere normativo, ma anche di natura politica: si tratta, infatti, di evitare che la logica tecnico-economica sottesa all’intelligenza artificiale eroda i presupposti delle democrazie costituzionali. Tim Hwang ha rilevato che l’asimmetria informativa creata dagli algoritmi rischia di trasformare le democrazie in democrazie “a sorveglianza”, dove i cittadini sono oggetto, e non soggetto, del potere decisionale17.

La sfida che ne deriva, osserva Hwang, è duplice. Da un lato, occorre impedire che l’infrastruttura algoritmica si trasformi in un sovrano non elettivo, capace di orientare unilateralmente la formazione dell’opinione pubblica e di incidere sui comportamenti collettivi, senza responsabilità politica e senza controllo effettivo. Dall’altro lato, è necessario assicurare che i cittadini, direttamente o attraverso specifiche istituzioni di garanzia, dispongano di adeguati strumenti per conoscere, verificare e contestare le scelte algoritmiche.

In questa prospettiva, l’obiettivo non può che essere preservare la centralità delle decisioni democratiche, sottraendo l’intelligenza artificiale alla dinamica dell’arbitrio tecnocratico e ricollocandola all’interno di un quadro di fini pubblici e di limiti giuridici.

Ma poiché tali sistemi operano su scala transnazionale e producono effetti oltre i confini statali, questa riconduzione entro regole comuni non può essere affidata a discipline nazionali isolate: richiede, invece, strumenti di diritto internazionale e sovranazionale, idonei a configurare una cornice di garanzie “costituzionali” a livello globale, in grado di fissare princìpi, controlli e responsabilità condivise per l’uso dell’IA.

Nella prefazione all’edizione del 1946 di Brave New World, Aldous Huxley ha scritto: «Non vi è, certo, alcuna ragione secondo cui il nuovo totalitarismo debba assomigliare al vecchio. (…) Uno stato totalitario davvero efficiente è quello in cui l’onnipotente esecutivo dei capi politici e i loro eserciti di manager controllano una popolazione di schiavi che non debbono venir costretti perché sono giunti ad amare il loro giogo»18.

Parole che, a distanza di ottant’anni, descrivono, con inquietante precisione, una forma di potere che non si impone più attraverso la coercizione e la violenza, ma che si rende desiderabile, anticipando i tratti essenziali delle odierne tecnologie di governo algoritmico, in grado, senza dubbio, di dare assistenza agli individui, ma anche di sollevarli dal peso della libertà.

Stefano Amore

Magistrato, Direttore della rivista “Nova Itinera”

Note e bibliografia

