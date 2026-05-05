Come l’Africa si racconta con la moda e la letteratura – di Edoardo Almagià

C’è un momento, in ogni stagione culturale, in cui un continente sembra fermarsi davanti allo specchio e provare a raccontarsi senza intermediari. Non per compiacere lo sguardo esterno, ma per ridefinire il proprio lessico interno, le proprie urgenze, le proprie traiettorie. È ciò che, in modi diversi ma profondamente convergenti, è accaduto tra le sale del Quarto Festival del Libro Africano di Marrakech e gli spazi espositivi del Musée du quai Branly – Jacques Chirac, dove una grande mostra dedicata alla moda africana ha aperto una finestra potente sul presente creativo del continente.

Due luoghi, due linguaggi — la parola scritta e il tessile — e una stessa domanda: come si racconta oggi l’Africa a se stessa?

Intanto cominciamo a dire che il Festival del Libro Africano di Marrakech, giunto alla sua quarta edizione, non è soltanto una rassegna letteraria: è un laboratorio politico nel senso più alto del termine, uno spazio dove la narrazione diventa strumento di autodeterminazione. Qui, scrittori, editori, traduttori e intellettuali provenienti da tutto il continente — e dalla diaspora — si incontrano per rimettere in discussione i canoni che per decenni hanno filtrato la produzione culturale africana attraverso sguardi esterni.

Il dato più evidente è la pluralità linguistica: francese, inglese, arabo, wolof, swahili, amarico. Non una torre di Babele, ma una costellazione viva. In questa molteplicità, si intravede un cambio di paradigma: la lingua non è più soltanto eredità coloniale o strumento di accesso al mercato globale, ma territorio di sperimentazione e ibridazione. Scrivere oggi in Africa significa spesso attraversare codici, mescolare registri, inventare nuove grammatiche.

E soprattutto, significa sottrarsi a una narrazione univoca. Per troppo tempo l’Africa è stata raccontata come problema, emergenza, periferia. A Marrakech emerge invece un continente che si racconta come complessità: urbana e rurale, digitale e ancestrale, ferita ma anche straordinariamente inventiva.

I temi ricorrenti lo confermano. Le nuove generazioni di autori affrontano la memoria coloniale senza restarne prigionieri; interrogano le trasformazioni delle metropoli — da Lagos a Nairobi, da Dakar a Addis Abeba — come laboratori del futuro; riflettono sulle migrazioni non più soltanto come tragedia, ma come esperienza identitaria stratificata. L’Africa che emerge da queste pagine non è più oggetto di studio: è soggetto narrante.

A qualche migliaio di chilometri di distanza, Parigi ospita un’altra forma di racconto, quella del corpo come archivio. La mostra sulla moda africana al Musée du quai Branly – Jacques Chirac si inserisce in un percorso più ampio di rilettura delle arti extraeuropee, ma segna anche un punto di svolta: il passaggio da una visione etnografica a una prospettiva contemporanea e dinamica. Ed è qui che il tessuto diventa anche testo.

Le creazioni esposte — provenienti da stilisti affermati e nuove voci della scena africana — raccontano un continente che usa la moda come linguaggio politico e culturale. Non si tratta di folklore, né di semplice recupero delle tradizioni. Al contrario, ciò che colpisce è la capacità di rielaborare codici ancestrali in chiave radicalmente contemporanea.

Il wax, spesso percepito in Europa come “tipicamente africano”, viene decostruito nella sua storia transnazionale — dalle origini indonesiane alla produzione industriale europea, fino alla riappropriazione africana. I tessuti kente o bogolan dialogano con tagli sartoriali globali, mentre materiali innovativi si intrecciano con tecniche artigianali.

Ma il punto centrale è un altro: il corpo vestito diventa archivio vivente. Ogni abito racconta appartenenze, conflitti, aspirazioni. In molti casi, la moda si fa esplicitamente politica: riflette sulle identità di genere, sulla decolonizzazione dello sguardo, sulla sostenibilità in contesti segnati da profonde disuguaglianze economiche.

Se la letteratura a Marrakech lavora sulle parole, la moda a Parigi lavora sui simboli visivi. Eppure, entrambe convergono nella stessa operazione: sottrarre l’Africa a uno sguardo esotizzante e restituirla a una dimensione di soggettività.

È significativo che questi due eventi si svolgano in luoghi diversi, uno nel continente africano, l’altro in Europa. Non è una contraddizione, ma il riflesso di una realtà ormai strutturale: l’Africa contemporanea si racconta anche fuori dai suoi confini geografici.

La diaspora africana — in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, ma anche in America Latina e in Medio Oriente — è parte integrante di questo racconto e la testimonianza di una geografia in movimento. Non come appendice, ma come spazio di produzione culturale autonoma. Gli autori presenti a Marrakech spesso vivono tra più paesi; gli stilisti esposti a Parigi lavorano in reti globali che attraversano continenti.

Questa circolazione produce una tensione fertile: da un lato, il rischio di un mercato globale che tende a standardizzare e commercializzare le identità; dall’altro, la possibilità di amplificare voci che per lungo tempo sono rimaste marginali. In questo senso, sia il festival sia la mostra funzionano come piattaforme di negoziazione. Non offrono un’immagine univoca dell’Africa, ma mettono in scena le sue contraddizioni: tra tradizione e innovazione, tra radicamento locale e apertura globale, tra memoria e futuro, tra continente e diaspora.

Ciò che emerge con forza, mettendo in dialogo Marrakech e Parigi, è la costruzione di un nuovo immaginario africano. Non più definito in opposizione all’Occidente, ma capace di produrre categorie proprie anche se spesso ispirate da abitudini, usanze e fenomeni occidentali.

Nella letteratura, questo si traduce in narrazioni che sfuggono ai cliché e sperimentano forme ibride. Nella moda, in estetiche che non chiedono legittimazione esterna, ma si affermano per la loro forza intrinseca.

È un processo ancora in corso, e non privo di ambiguità. Le disuguaglianze interne al continente restano profonde; l’accesso ai circuiti culturali globali è ancora limitato per molti; il rischio di una nuova forma di appropriazione culturale è sempre presente.

Eppure, qualcosa è cambiato in modo irreversibile: il centro della narrazione si è spostato. Forse la lezione più importante che arriva da questi due eventi è proprio questa: un’Africa che si racconta e che non ha più bisogno di essere raccontata da altri. O, meglio, accetta il dialogo, ma a partire da una posizione di autonomia.

A Marrakech, nelle discussioni tra autori, si percepisce una consapevolezza nuova: la letteratura non è soltanto espressione artistica, ma strumento di costruzione del reale. A Parigi, tra le sale del quai Branly, la moda dimostra che anche l’estetica può essere un campo di resistenza e di invenzione.

In entrambi i casi, ciò che emerge è un continente che non si limita a reagire alle narrazioni esterne, ma produce le proprie. Un continente che si racconta a se stesso — e, proprio per questo, riesce finalmente a parlare al mondo con una voce più complessa, più libera, più vera.

Non è un punto di arrivo, ma un passaggio cruciale. E forse, per la prima volta dopo molto tempo, il racconto dell’Africa non appare come una storia da decifrare, ma come una storia da ascoltare.

Edoardo Almagià