Canada: 14 giocatori di hockey morti in un incidente stradale

La polizia del Canada ha confermato che 14 persone sono rimaste uccise a causa di un incidente tra un camion e un autobus che trasportava una squadra di hockey su ghiaccio junior .

Si tratta di atleti della squadra Humboldt Broncos che viaggiavano a nord di Tisdale, nella provincia di Saskatchewan. In totale si trovavano a bordo del bus 28 persone tra cui l’autista. Gli altri 14 sono stati portati in ospedale dove in tre sono ricoverati in condizioni critiche. Tutti di età tra i 16 e i 21 anni.

In un tweet, il primo ministro Justin Trudeau ha scritto: “Non riesco a immaginare cosa stiano vivendo questi genitori”.