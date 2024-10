Acli e Argomenti 2000 proseguono con la raccolta firme per la salvaguardia della democrazia

Acli e Argomenti 2000 proseguono con la raccolta firme per le due proposte di salvaguardia della democrazia. Il 10 ottobre appuntamento a Milano

“La raccolta firme per le due proposte di legge delle Acli e di Argomenti2000 su trasparenza dei partiti e partecipazione dei cittadini prosegue con ottimi risultati ma ora, a due mesi dalla scadenza, c’è bisogno dell’aiuto di tutti per rendere concrete delle idee che possono davvero salvaguardare la democrazia del nostro paese. Ecco perché il 10 ottobre prossimo, a Milano, ci ritroveremo con tanti rappresentanti delle associazioni che vogliono condividere questo cammino con noi e che firmeranno le due proposte”. Così il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, ha presentato l’appuntamento di giovedì 10 ottobre presso la Sala Gonfalone del Palazzo Pirelli di Milano, via Fabio Filzi, 22, alle ore 18.00, dove, i rappresentanti del Movimento Politico per l’Unità, dell’Azione Cattolica, dell’Agesci e di Base Italia firmeranno le due proposte di legge di iniziativa popolare curate da Acli e da Argomenti2000 sulla trasparenza dei partiti e sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

“La raccolta è già a buon punto ma ora serve una spinta in più, – ha aggiunto Ernesto Preziosi, presidente di Argomenti2000 – per questo l’incontro sarà anche l’occasione per lanciare la nuova modalità online di raccolta firme attraverso la piattaforma governativa che ci servirà per espandere ancora di più le nostre proposte”.

All’incontro, oltre a Emiliano Manfredonia e a Ernesto Preziosi, parteciperanno Argia Albanese, presidente del Movimento Politico per l’Unità; Giuseppe Notarstefano, presidente dell’Azione Cattolica; Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale Agesci; Marco Bentivogli, Coordinatore di Base Italia.

“Nelle scorse settimane il popolo delle Acli si è mobilitato già per la raccolta firme contro la legge sull’autonomia differenziata, – ha aggiunto Manfredonia – le nostre proposte si inseriscono nello stesso percorso perché hanno l’obiettivo di rimettere al centro i cittadini e le cittadine, in un sistema democratico che sia autenticamente tale”. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale Youtube delle Acli.