Il caro scuola e la richiesta di prestiti

Secondo una ricerca di Facile.it e di Prestiti.it molte famiglie italiane sono sempre più costrette a ricorrere ai finanziamenti per affrontare il caro scuola. Nei primi otto mesi del 2024 i prestiti personali richiesti per affrontare i costi scolastici e della formazione sono stati di circa 220 milioni di euro.

Secondo l’analisi, che ha analizzato oltre 350mila richieste di prestiti personali, le richieste di finanziamenti hanno richiesto una media di 6.685 euro da restituire in 4 anni. Una domanda su tre (33,4%) è per finanziamenti che non superano i 3.000 euro, e si ritiene che questo segmento sia relativo alle spese relative agli asilo nido e alla scuola materna.

La ricerca ha mostrato che è in calo la richiesta da parte di persone più giovani con una media dei 37 anni di età. La quota dei sotto i 25 anni è scesa dal 24% al 19% del totale, mentre sono aumentati i 25-34enni (il 33%) e i 45-54enni (il 18%). I prestiti sarebbero particolarmente richiesti dalle donne con il 45% delle domande.