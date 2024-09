Comuni, welfare e ruolo delle tecnologie digitali. Milano 10 settembre

Domani, 10 settembre, si terrà a Milano, presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo, l’incontro “ICare Forum 2024” dedicato al ruolo che le tecnologie digitali sempre più avranno sullo sviluppo dei sistemi di welfare locali.

Sotto il titolo “Fare rete per fare welfare”, sono previsti vari impegni nel corso dei quali saranno affrontati i temi della transizione digitale e dell’evoluzione dei servizi anche in relazione alle trasformazioni sociali in atto come quelle dell’invecchiamento della popolazione e delle emigrazioni.

Altri aspetti affrontati saranno quelli dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, dello sviluppo della sanità territoriale e del ruolo del privato nel welfare. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti dei Comuni italiani, delle realtà sociali e del mondo del Welfare.