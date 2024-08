Jus Scholae? Tajani già rincula. Meglio pensare ad altro…

Spento l’eco degli applausi del Meeting di Rimini, Forza Italia già rincula sullo Jus Scholae. Meglio restarsene in maggioranza che perdere del tempo su quello che gli accordi di con Giorgia Meloni e Matteo Salvini impediscono.

Questo il messaggio forte e chiaro giunto ieri sera dal Vicepresidente forzista della Camera Mulè che ha spiazzato quanti pensavano che per Forza Italia fosse venuta la voglia di vivere “il giorno da leoni” .

Giorgia Meloni chissà da dove, visto che nessuno sa dove si trovi, deve aver ricordato che non ci sono le condizioni per occuparsi d’altro se non della Legge di bilancio. Con tutta la distribuzione di soldi pubblici che ne consegue.

Siamo stati facili profeti pochi giorni fa a mettere sul comportamento di Forza Italia un grosso punto interrogativo. Probabilmente, dovremo continuare a farlo in ogni occasione di un giro di walzer alla… Tajani.. Adesso sul tavolo non c’è più il presentarsi come i moderati della destra. Pensiamo al Veneto… che proviamo a piazzare Tosi al posto di Zaia