Le banche trattate con… i guanti bianchi

E meno male che le banche pagheranno come tutti, almeno sui profitti. In un impeto di leonilita’, il Ministro Giorgetti ha tenuto a rassicurare. Ma sugli extra profitti no. Ci mancherebbe altro. Poverelle loro, che viaggiano a colpi di profitti da decine di miliardi l’anno e, intanto, restano ben lontane dal farsi carico dei problemi dei loro correntisti, cui riconoscono sole poche briciole, o di chi è alla ricerca di un mutuo.

Si continua, insomma, con la linea dei “guanti bianchi” di questo Governo verso chi ha soldi e potere in piena continuità con la retromarcia di Giorgia Meloni sulla tassazione degli extraprofitti