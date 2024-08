Immunità per la politica?

Giovanni Toti è tornato in piena libertà in attesa del processo che sarà celebrato con rito urgente come sembrava desiderassero lui e gli altri coimputati. Per cui non si capisce la polemica di chi, ieri, si è lamentato dell’avvio della fase processuale in coincidenza con le elezioni cui saranno chiamati i liguri, a seguito delle dimissioni del Presidente regionale.

Ora, noi speriamo davvero che Giovanni Toti dimostri la propria innocenza. Il suo arresto ha generato sorpresa perché egli non dava proprio l’immagine del politico affarista. Anche se talune intercettazioni diffuse non sono certo belle. Comunque, spiegherà nella sede propria le proprie ragioni.

Al Presidente della Regione ligure, subito dopo la decisione dei magistrati di togliergli il peso dei domiciliari era stata attribuita la frase: i giudici interpretano le leggi ( meglio forse dire le applicano? , ndr), mentre i politici le fanno. Cosa voleva dire? Probabilmente un concetto estrapolato da un contesto. Altrimenti bisognerebbe pensare che, siccome le leggi vengono dalla politica sono, poi, gli stessi politici che dovrebbero assicurare la validità delle conclusioni cui giungono indagini e processi.

Ieri, sempre a Giovanni Toti è stata attribuita un’altra espressione, e da un giornale “amico”, sulla necessità di assicurare “più immunità per i politici”. Una frase che si aggiunge all’idea, che circolerebbe negli ambienti della maggioranza di governo, di assicurare ai governatori regionali più garanzie nei confronti della Magistratura. Una questione, assicurano i vertici dei tre partiti di governo che non è stata, però, ancora focalizzata pienamente.

Ecco, noi con tutto ciò non siamo affatto d’accordo. La politica non può chiedere l’immunità. Deve intervenire, invece, su se stessa modificando nel profondo il modo con cui gestisce la cosa pubblica. Questione irrisolti da decenni.

Chi si mette al servizio delle istituzioni non può pensare di avere guarentigie particolari. E questo vale anche per reati come il caso dell’abuso d’ufficio che noi vivamente speriamo sia renintrodotto per intervento dell’Unione europea.

È scontato ricordarlo, ma noi crediamo, come Cesare, che non solo i politici debbano essere al di sopra di ogni sospetto, ma anche apparire tali, e sempre.