Inflazione e prezzi sempre in salita

L’ISTAT ci dice che nell’appena passato mese di luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha segnato un aumento dello 0,5% su base mensile e dell’1,3% su base annua.

Aumenta quindi l’andamento inflazionistico con un più 0,8% rispetto al mese precedente. E questo a causa della crescita dei prezzi energetici non regolamentati, cioè quelli che non fanno parte del mercato tutelato che su base annuo segnano un più 11,3%. In ogni caso l’inflazione di fondo resta stabile al più 1,9%.