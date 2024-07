Firma il Referendum contro i “nominati” dall’alto dai partiti

È adesso disponibile una piattaforma per firmare in modo semplice la richiesta di un referendum abrogativi del cosiddetto Rosatellum. Cioè la legge elettorale vigente che, come le precedenti, tra cui il “Porcellum”, così definita dal suo stesso promotore, Roberto Calderoli, è la madre di tutti i limiti della nostra Democrazia.

Più volte è intervenuta anche la Corte Costituzionale per segnalare l’iniquita’ di un sistema di voto che ha mantenuto in vita un bipolarismo che ha abbassato la qualità del sistema politico ed istituzionale, riempito il Parlamento di “nominati” da pochi capo partito, rotto il rapporto tra eletti ed elettori e favorito il dilatarsi dell’astensionismo.

Del resto, i cittadini e gli elettori avvertono il fatto di essere del tutto ininfluenti ed emarginati.

Si tratta, allora, di riprendere nelle nostre mani il destino di un Paese e di un popolo che, nell’arco dei 30 anni di bipolarismo, sono finiti indietro in tutte le classifiche mondiali che contano.

Bisogna assumere la consapevolezza che, anche grazie alla Legge elettorale, viene limitata la partecipazione dell’intera società civile ai processi decisionali e gestionali della Cosa pubblica.

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare e le cose. E questo dobbiamo spiegarlo a familiari, amici, conoscenti e colleghi.

Basta un firma. Non perdiamo questa occasione e utilizziamo la piattaforma tramite questo link: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open

Se vuoi essere sicuro di non sbagliare, puoi guardare il videotutorial su come funziona la piattaforma utilizzando il seguente link: https://youtu.be/U-dQRnyxYaI