Continuano a salire i prezzi delle case

A giugno 2024 la media dei prezzi degli immobili residenziali in vendita in Italia è pari a 2.238 euro/mq, in aumento del 5,2% rispetto alla fine del 2023. Il dato si legge nell’edizione di luglio

2024 dell’Osservatorio sui prezzi delle residenze di Immobiliare.it Insights. Tra le diverse aree geografiche, il valore più elevato si registra nel Centro Italia, con 2.451 euro/mq mentre quello più basso e quello delle Isole, con

1.383 euro/mq. Quanto all’andamento nel semestre, l’incremento maggiore è stato registrato al Nord-Ovest, con +6,9% mentre l’aumento più basso è stato quello del Centro Italia, con 2,9 per cento. Di seguito la lista completa dei valori medi e degli scostamenti nel semestre, per area geografica: Centro 2.451 euro/mq pari a +2,9%; Nord-Ovest (2.447 euro/mq pari a +6,9%); Nord-Est (2.316 euro/mq pari a +4,7%); Sud (1.614 euro/mq; pari a +4,4%); Isole 1.383 euro/mq pari +4,1 per cento.

