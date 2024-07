Le preoccupazioni degli italiani per il loro potere di acquisto

Oltre otto italiani su dieci sono preoccupati dalla contrazione del loro potere d’acquisto. Siamo al di sopra dei timori espressi dagli altri europei, poco più del 70%.

Dati che emergono da un’indagine condotta da Bnp Paribas Cardif, in collaborazione con Ipsos, in 21 Paesi. il 73% degli italiani intervistati teme di non riuscire a rimborsare prestiti e mutui a causa dell’aumento dei tassi d’interesse.

Il livello di queste preoccupazioni è pari solo a quella per i cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la salute, è salito il timore di finire in depressione (62% , con una crescita di due punti rispetto alle rilevazioni precedenti).

L’analisi registra anche un’impennata delle paure per incidenti (+7 punti al 69% dal 2021) e il ritrovarsi in condizioni di legate alle condizioni di disabilità (+8%). E’ sempre più diffuso anche il timore di furti di dati via internet (65%, +8 punti sul 2021) e di quelli d’auto (61%, +8 punti).