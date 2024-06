In ferie con … il prestito

Secondo una ricerca di Facile.it, 6,5 milioni di italiani non andranno in vacanza. 3,7 milioni rinunceranno alle ferie per ragioni di natura economica e per difficoltà economiche. Un bel numero di quelli che ci riusciranno sono stati, però, costretti a chiedere un prestito. E secondo i dati de Il Sole 24 Ore, sono aumentati del 9% nei primi 5 mesi del 2024 quelli che, al riguardo, si sono rivolti a banche e società finanziarie.

Alla fine della fiera emerge che sarebbero bel oltre i 200 milioni di euro gli ammontare dei prestiti personali richiesti per permettersi un viaggio o una vacanza.