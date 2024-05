Una candela nel buio. Moni Ovadia e il popolo palestinese

Sabato scorso a Roma, all’Ara Pacis, si è potuto assistere ad un vero e proprio “cammeo” di pace e di comprensione tra i popoli. Moni Ovadia ha dato vita ad una serata intensa con la lettura dei versi del poeta palestinese Mahmoud Darwish.

” Una candela nel buio”, spettacolo organizzato nel corso della iniziativa europea Notte dei Musei, è stata un’altra occasione per capire che la convivenza pacifica tra nazioni, popoli, etnie e religioni è possibile. E si deve dire grazie ad Ovadia per la sua ferma e continua battaglia per la comprensione delle ragioni del popolo palestinese. Grazie al suo intenso spettacolo si è potuto tenere lontano per qualche momento il pensiero della guerra in corso a Gaza e sperare che, prima o poi, i due popoli coinvolti trovino una strada comune verso la pace.

Lo spettacolo è cominciato con la presentazione di Darwish come il più grande poeta arabo del ‘900,ed anche estensore della Dichiarazione di indipendenza della Palestina . “Quando un popolo ha un poeta così non ci sono dubbi sulla sua statura di popolo e sul suo diritto ad essere riconosciuto in tutto e per tutto”. Così Ovadia ha dando l’avvio alla lettura di alcune opere del poeta mediorientale, tra cui quelle che seguono.

MADRE

Ho nostalgia del pane di mia madre

del caffè di mia madre

della carezza di mia madre

ho nostalgia.

Cresce l’infanzia in me

e m’innamoro della vita

chè dovessi morire avrei vergogna

del pianto di mia madre.

Prendimi,

dovessi ritornare,

potessi un giorno tornare,

scialle per la tua frangia,

copri le mie ossa con erba

fatta pura al tuo passo

legami

con una ciocca di capelli

con un filo dell’orlo della veste

ché io diventi dio.

Divento dio se tocco

il tuo cuore.

Mettimi,

dovessi ritornare,

legna nel fuoco tuo

corda al terrazzo di casa.

No, non so stare senza

la preghiera del tuo giorno.

Sono invecchiato, rendimi le stelle dell’infanzia

fammi tornare

come tornano gli uccelli

al nido della tua attesa.

PENSA AGLI ALTRI

Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,

non dimenticare il cibo delle colombe.

Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,

non dimenticare coloro che chiedono la pace.

Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,

coloro che mungono le nuvole.

Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,

non dimenticare i popoli delle tende.

Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,

coloro che non trovano un posto dove dormire.

Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,

coloro che hanno perso il diritto di esprimersi.

Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,

e dì: magari fossi una candela in mezzo al buio.

CARTA D’IDENTITA’ Ricordate!

Sono un arabo

E la mia carta d’identità è la numero cinquantamila

Ho otto bambini

E il nono arriverà dopo l’estate.

V’irriterete? Ricordate!

Sono un arabo,

impiegato con gli operai nella cava

Ho otto bambini

Dalle rocce

Ricavo il pane,

I vestiti e I libri.

Non chiedo la carità alle vostre porte

Né mi umilio ai gradini della vostra camera

Perciò, sarete irritati? Ricordate!

Sono un arabo,

Ho un nome senza titoli

E resto paziente nella terra

La cui gente è irritata.

Le mie radici

furono usurpate prima della nascita del tempo

prima dell’apertura delle ere

prima dei pini, e degli alberi d’olivo

E prima che crescesse l’erba.

Mio padre… viene dalla stirpe dell’aratro,

Non da un ceto privilegiato

e mio nonno, era un contadino

né ben cresciuto, né ben nato!

Mi ha insegnato l’orgoglio del sole

Prima di insegnarmi a leggere,

e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante

fatta di vimini e paglia:

siete soddisfatti del mio stato?

Ho un nome senza titolo! Ricordate!

Sono un arabo.

E voi avete rubato gli orti dei miei antenati

E la terra che coltivavo

Insieme ai miei figli,

Senza lasciarci nulla

se non queste rocce,

E lo Stato prenderà anche queste,

Come si mormora. Perciò!

Segnatelo in cima alla vostra prima pagina:

Non odio la gente

Né ho mai abusato di alcuno

ma se divento affamato

La carne dell’usurpatore diverrà il mio cibo.

Prestate attenzione!

Prestate attenzione!

Alla mia collera

Ed alla mia fame! PROFUGO Hanno incatenato la sua bocca e legato le sue mani alla pietra dei morti. Hanno detto: “Assassino!”, gli hanno tolto il cibo, le vesti, le bandiere e lo hanno gettato nella cella dei morti. Hanno detto: “Ladro!”, lo hanno rifiutato in tutti i porti, hanno portato via il suo piccolo amore, poi hanno detto: “Profugo!”. Tu che hai piedi e mani insanguinati, la notte è effimera, né gli anelli delle catene sono indistruttibili, perché i chicchi della mia spiga che va seccando riempiranno la valle di grano.

UNA LEZIONE DI KAMASUTRA

Con la coppa incastonata d’azzurro

aspettala

vicino alla fontana della sera e ai fiori di caprifoglio,

aspettala

con la pazienza del cavallo sellato,

aspettala

con il buon gusto del principe raffinato e bello

aspettala

con sette cuscini pieni di nuvole leggere,

aspettala

con il foco dell’incenso femminile dappertutto

aspettala

con il profumo maschile di sandalo sui dorsi dei cavalli,

aspettala.

E non spazientirti. Se arriva in ritardo

aspettala,

se arriva in anticipo

aspettala

e non spaventare gli uccelli sulle sue trecce,

e aspettala

chè si sieda rilassata come un giardino in fiore,

e aspettala

chè respiri un’aria estranea al suo cuore,

e aspettala

fino a che non sollevi il suo vestito scoprendo le gambe

nuvola dopo nuvola,

e aspettala

e portala su un balcone per vedere una luna annegata nel latte,

e aspettala

e offrile l’acqua prima del vino e non

guardare il paio di pernici che le dormono sul petto,

e aspettala

e accarezza lentamente la sua mano

quando poggia la coppa sul marmo

come se sollevassi la rugiada per lei,

e aspettala

e parlale come il flauto

alla coda spaventata del violino,

come due testimoni di ciò che il domani vi prepara,

e aspettala

e leviga la sua notte anello dopo anello,

e aspettala

fino a che la notte non ti dica:

Al mondo siete rimasti soltanto voi due.

Allora portala dolcemente alla tua morte desiderata

e aspettala….!