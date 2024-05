Accise e Superbonus: dalla propaganda alla realtà…

Tutti ricordiamo la promessa di Giorgia Meloni di cancellare le accise dei carburanti. Erano i bei tempo dell’opposizione “corsara” quando promettere di tutto e di più era per lei e i suoi Fratelli d’Italia davvero a buon mercato. Un video che ha poi suscitato un’ilarità amara. E purtroppo nessuno può toglierlo dalla circolazione.

Adesso è Carlo Calenda a imitarla e a ricordarle cosa significa spararle grosse in campagna elettorale e, poi, gestire le cose dal Governo.

E lo stesso hanno fatto ieri a Roma le vittime del Superbonus, nel senso che sono rimasti tagliati fuori dal meccanismo della cessione del credito a seguito delle nuove decisioni del Governo Meloni.

Questo era lo slogan di allora quando Giorgia Meloni parlava del limbo in cui rischiavano di trovarsi quelli che, fidandosi del Governo, avevano firmato i contratti che rischiano di non essere più validi. E chiedeva quindi che il Superbonus non venisse toccato

E ieri a Roma le hanno ricordato quel virile e “categorico” impegno. Solo che il cartello da lei diffuso glielo hanno modificato per adattarlo ai tempi e a come oggi stanno veramente le cose…