Cogito Ergo Sum. Penso quindi sono – di Saedeh Lorestani

Penso quindi sono. Questa famosa frase di René Descartes ricorda il potere indipendente e infinito del pensiero. Il soggetto da cui Cartesio considera dipendere l’esistenza umana (il pensiero).

L’inseparabilità dell’uomo con la categoria del pensiero è una questione ovvia e del tutto chiara. Come credono i più grandi filosofi islamici e occidentali, la differenza tra l’uomo e l’animale è la sua capacità di pensare. Quindi si può dire così, una persona che non ha la capacità di pensare, o per meglio dire, si priva della capacità di pensare, è un animale che vive secondo i suoi istinti. Secondo la loro natura, gli istinti dell’uomo o degli animali sono associati alla violenza e alla supremazia. Chi ha più forza e potere, il suo diritto, o in altre parole, la sua preda, è maggiore.

L’unica cosa che può rendere una persona un fenomeno unico è la sua capacità di pensare. Le persone che ignorano questo potere nella loro esistenza diventeranno inevitabilmente dipendenti dai pensieri degli altri e seguiranno le loro politiche per vivere la propria vita. Perché non possono vivere in modo indipendente e usare il potere del loro pensiero. L’interesse dell’uomo per la produzione e la crescita dell’industria degli armamenti e il desiderio di supremazia politica, religiosa, economica, ecc., sono una prova evidente che le persone preferiscono vivere secondo il proprio istinto piuttosto che secondo la propria forza di pensiero.

Per come la vediamo oggi, molte risorse naturali vengono distrutte e il cambiamento delle condizioni climatiche della terra ha reso difficili le condizioni di vita di tutte le creature. Nonostante ciò, gli esseri umani sperimentano continuamente armi mortali e, cosa più interessante, competono per costruire la più letale di queste, la bomba atomica. Uso specificatamente la parola umani per includere tutte le persone viventi che vivono sul pianeta. Perché secondo me tutti gli esseri umani sostengono deliberatamente la crudeltà, il male e la naturale tendenza umana alla violenza, tacendo di fronte al male e al desiderio di supremazia attraverso la guerra. E questo significa non usare deliberatamente la forza del pensiero.

L’uso del potere del pensiero porta direttamente una persona alla pace e all’amicizia con il mondo che lo circonda, e un chiaro esempio di ciò può essere visto nella vera natura della meditazione e degli esercizi di conoscenza di sé. Perché il loro scopo è portare le persone a concentrarsi su se stesse e a pensare. Perché il potere del pensiero fa apparire la bontà.

Un chiaro esempio di mancato utilizzo del potere del pensiero può essere visto nella questione dell’attuale guerra tra Palestina e Israele. Molti media islamici e non islamici, in particolare quelli affiliati al governo della Repubblica islamica dell’Iran, si sono impegnati in bugie mediatiche e hanno inscenato molte scene di omicidi in Palestina, che rappresentano una guerra psicologica e una violenza contro la pace e la sicurezza mentale. Ed è il corpo umano.

Un altro esempio può essere visto nella convinzione dei media affidabili del mondo circa la performance della Repubblica Islamica dell’Iran nella questione della guerra israelo-palestinese. Alcuni autorevoli media mondiali hanno affermato che nell’incontro privato di Ismail Haniyeh con il leader della Repubblica Islamica dell’Iran, il leader della Repubblica Islamica ha chiesto a Ismail Haniyeh di non coinvolgere l’Iran nella guerra israelo-palestinese. Questo anche se tutti i politici, molte persone sagge e tutti i media del mondo sanno che Hezbollah in Libano, Houthi in Yemen e Hamas in Palestina sono forze per procura della Repubblica Islamica dell’Iran. E non è possibile che entrino in guerra senza il sostegno politico e finanziario e senza consultare il leader della Repubblica islamica dell’Iran.

Tutti i comandanti dell’IRGC e le forze militari della Repubblica Islamica dell’Iran hanno dichiarato guerra ai media interni dell’Iran per sostenere Hamas, ora quale mente sana convincerà un padre (il leader della Repubblica Islamica dell’Iran) a lasciare andare suo figlio (Hamas) in guerra con il più grande nemico e rivale (Israele)? Il silenzio della comunità internazionale, la cooperazione e il sostegno di molti paesi con la Repubblica islamica dell’Iran dopo la rivoluzione delle donne, della vita e della libertà e il crescente sostegno di molte potenze politiche del mondo alla Repubblica islamica hanno dato questo potere alla Repubblica islamica il leader della Repubblica Islamica dell’Iran, che possiede addirittura tre bombe atomiche all’uranio arricchito.

La situazione a Gaza e tra le popolazioni innocenti della Palestina e di Israele è un piccolo esempio del crimine della Repubblica Islamica dell’Iran. Silenzio, sconsideratezza e in seguito alla malvagità causata dai popoli dell’Iran, della Palestina e di Israele, tutti i popoli del mondo rischiano di essere distrutti da una forza malvagia, vale a dire la Repubblica islamica dell’Iran, e un esempio di ciò è la sostegno della Russia nella guerra in Ucraina e Hamas. È nella guerra tra Palestina e Israele.

Concluderò questo articolo raccontando una storia.

Un giorno, per il processo contro uno dei comandanti nazisti che ebbe un ruolo diretto nell’uccisione degli ebrei, alla famosa filosofa tedesca Hannah Arendt fu chiesto di partecipare al suo processo e poi di scrivere un articolo per il quotidiano americano New Yorker. Durante l’udienza del processo, all’accusato fu posta una domanda: qual era il suo scopo nell’uccidere milioni di ebrei? Rispose: non ho la capacità di distinguere il bene dallo sbagliato perché seguo gli ordini. Il giudice gli ha chiesto, quindi non pensavi che fossero umani e non dovevi ucciderli? Ha risposto che sono un agente, non credo.

Saedeh Lorestani