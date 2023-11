L’1% ricco del mondo inquina quanto il 60% più povero

Secondo un rapporto appena pubblicato realizzato da Oxfam, The Guardian e lo Stockholm Environment Institute l’1% più ricca dell’umanità inquina quanto il 66% più povero.

Lo studio dimostra inoltre che 77 milioni di persone tra cui miliardari hanno prodotto il 16% di tutte le emissioni di CO2 nel 2019. Una quantità di sostanze inquinanti in grado di causare più di un milione di morti in più a causa del caldo.

L’indagine, intitolata The Great Carbon Divide, ha esaminato le cause e le conseguenze della disuguaglianza dell’immissione del carbonio nell’atmosfera e l’impatto sproporzionato provocato da quella che è definita. La giustizia climatica sarà in cima all’agenda del vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop28 di questo mese negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo gli scienziati impegnati in quella che è una delle ricerche più dettagliate mai condotte in materia nel periodo andato dal 1990 al 2019, le emissioni accumulate dell’1% sono da considerarsi in grado di distruggere i raccolti dell’anno scorso di mais europeo, grano statunitense, riso del Bangladesh e soia cinese.

Il rapporto rileva che ci vorrebbero circa 1.500 anni affinché il 99% più povero della popolazione sia in grado di produrre tanto carbonio quanto fanno i miliardari più ricchi in un anno.

