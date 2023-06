700 milioni di persone al mondo senza elettricità

675 milioni di persone vivono al mondo senza elettricità. E’ un dato che emerge dal rapporto pubblicato dall’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite, dalla Banca Mondiale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La maggior parte di loro vive nell’Africa sub-sahariana.

Per quanto questa cifra sia circa la metà di quella del 2010 resta grave una situazione inaccettabile cui si aggiunge l’elemento rappresentato dal calo dei fondi pubblici stanziati a sostegno dell’energia pulita nei paesi più poveri, mentre si assiste ad una vera e propria impennata dei prezzi dell’energia, cosa che sta creando una situazione insostenibile per talune aree del mondo dove alle quali è ancora più difficile assicurare l’approvvigionamento energetico minimo.

Secondo il rapporto, nel prossimo decennio saranno necessari 700 miliardi di dollari di finanziamenti per espandere lo sviluppo dell’energia verde e l’estrazione di metalli chiave per la transizione energetica, come il cobalto, il rame e il litio, se si vuole che le energie rinnovabili contribuiscano alla trasformazione energetica mondiale.