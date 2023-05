Una petizione per il Lavoro

INSIEME ha collocato sulla piattaforma “openPetition” la Petizione sul Lavoro intitolata “20 proposte per il lavoro, la sua dignità, e la crescita della produzione”: CLICCA QUI

(CLICCA QUI) Per sottoscrivere e far sottoscrivere

Presentazione della petizione

Il Lavoro in Italia ha progressivamente perso dignità e ruolo, con il risultato di avere più disoccupazione e precariato, meno sicurezza e un aggravamento degli squilibri sociali e geografici. L’Italia è l’unica nazione tra quelle sviluppate che ha una popolazione attiva inferiore a quella delle persone inattive.

Purtroppo, la questione Lavoro non ha ancora guadagnato, come merita, la centralità nell’attenzione delle forze politiche e del Governo, mentre, dopo due anni di pandemia, le conseguenze sull’economia reale e le sfide poste dalla trasformazione tecnologica e dai forti mutamenti in corso a livello mondiale nel mercato del lavoro richiedono un intervento organico, e il più immediato possibile.

Con questa Petizione, INSIEME avanza proposte concrete da portare all’attenzione del Parlamento, del Governo, di tutte le forze sociali e dell’intero Paese per superare la logica dell’assistenzialismo seguita finora. Per dare al Lavoro il sostegno necessario a farlo ritornare, come recita la Costituzione, il fondamento della nostra civile convivenza e il perno della ripresa economica e della trasformazione che deve coinvolgere l’Italia a tutti i livelli, e per rafforzare l’impresa perché tutte le sue componenti partecipino al confronto imposto dalle dinamiche dei mercati e dell’innovazione.

Senza dignità del Lavoro e nel Lavoro uguale per tutti, senza assicurare un’autentica partecipazione a tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche che interessano l’impresa e le produzioni, non c’è quella democrazia “sostanziale” che assicura una prospettiva anche a quella formale.

La questione del Lavoro, così importante nella vita di milioni di famiglie, va oltre la semplice dimensione economica e diventa, invece, un fattore fondamentale che caratterizza la vita sociale e, persino, la cifra antropologica della nostra comune convivenza.

Il testo completo della petizione (CLICCA QUI)

Per sottoscrivere e far sottoscrivere (CLICCA QUI)