“Mani che proteggono”: una storia tra guerre e conflitti di Alessandra Morelli

Venerdì 25 novembre 2022 – ore 17.00, Sede Regionale CSV Lazio ETS – Via Liberiana 17, Roma – sarà presentato il libro di Alessandra Morelli, “Mani che proteggono”. Storie, luoghi, volti dei trent’anni dell’autrice passati fra guerre e conflitti.

Nella prefazione del volume, edito da Ancora, Paolo Lambruschini sottolinea come le pagine scritte da Alessandra Morelli, che è stata anche Delegata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) tra il 1992 e il 2021, non siano pagine per i “salotti buoni” perché scritte “con il cuore e la penna intinta nell’inchiostro delle tante strade battute dai disperati della Terra”.

Alla presentazione del volume interverranno:

Padre Fabio Baggio, Sottosegretario Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale presso la Santa Sede

Emanuela del Re, Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel

Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità