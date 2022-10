Che fine ha fatto il Sindaco di Roma?

Dobbiamo confessare che, con un’agitazione crescente, abbiamo atteso, e abbiamo visto, le ultime trasmissioni di Chi l’ha visto? Volevamo avere notizie di uno scomparso. Illustre, ma questo rende solo più spasmodica l’incertezza sulle sue condizioni. E’ persino vivo, ci sarebbe stato da chiedersi se non l’avessimo visto fugacemente, con la sua bella fascia tricolore, in occasione di qualche telegiornale. La preoccupazione nei suoi riguardi, dunque, cresce. Perché comunque risulta per la quasi totalità dei cittadini di Roma Capitale uno sconosciuto.

Dov’è il Sindaco di Roma? Si aggira tra i rifiuti? Cerca di stanare i cinghiali? Scruta dalle banchine le acque del Tevere che è tutto fuorché “biondo”? Oppure è preso da una crisi depressiva? E’ pentito di aver fatto balenare l’idea che bastasse mandar via la Virginia ragg per mettere il proprio nome nella Storia.

Mettiamoci in ogni caso alla sua ricerca. Lo facciano soprattutto quelli del Pd che a Roma non è che sia proprio andato bene il 25 settembre. Chi ha delle notizie non esiti a chiamare Chi l’ha visto. Può darsi che abbia bisogno di aiuto … urgentemente. Questa è la sua foto