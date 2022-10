Competenza e politici. La Meloni vuole spremere una … rapa

Lei fa bene a fare finta di nulla. C’ha messo una vita per arrivare a Palazzo Chigi e chi le toglie un momento di soddisfazione. Peccato che per goderselo pienamente è costretta a dimenticare alcune verità. Una parte di loro non può che essere rimossa perché, altrimenti, costringerebbe a riflettere.

Una sola frase di Giorgia Meloni racchiude tutto ciò: sceglieremo i più “adatti” del governo più “politico” di sempre perché ha mandato il popolare. L’analisi logica politica la farebbe tornare al banco con un brutto voto.

Partiamo dalla fine. Il mandato popolare. Siamo ai limiti dell’ironia involontaria. E’ andata al voto la percentuale più bassa in occasione di tutte le elezioni politiche generali svolte finora. Il centrodestra non ha neppure la maggioranza del 50% più uno dei voti ed è solo grazie ad una legge elettorale iniqua, e ai limiti, se non oltre, lo spirito costituzionale, ad aver assicurato un controllo delle Camere che non corrisponde ai sentimenti della maggioranza degli italiani. Soprattutto, se agli astenuti aggiungiamo le schede bianche e quelle annullate, anch’esse le più alte nella storia elettorale della Repubblica.

Capiamo l’enfasi e la goduria che si prova nel sentire il rimbombo di concetti ulteriormente enfatizzati da una televisione e da una stampa che si stanno già adeguando. Pronte, ovviamente, a far sentire il graffio di quegli artigli spietati che vengono fuori quando il potente di turno cade.

Comunque, dopo quello dell’alto profilo arriva il governo degli adatti. E questo preoccupa se davvero si crede di riuscire a trovare le competenze tra le qualità dei nostri politici e a sentire i nomi che circolano già da settimane. O, almeno, in una larghissima maggioranza di loro. Non è del resto un caso se si è dovuto spesso attingere ai cosiddetti “tecnici” negli ultimi decenni.

Ben venga, da un lato, un governo “politico”, potrebbe esserci più chiarezza, anche se molti danni rimangono al riguardo per una coalizione che ha vinto solamente sulla base di un accordo elettorale. Ma non ci allarghiamo sul fronte delle competenze. La prima che potrebbe farne le spese, e molti su questo l’aspettano al varco, sarebbe proprio Giorgia Meloni che all’apparir del vero …