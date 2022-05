Usa: il ritorno degli anziani al lavoro

Secondo le ricerche in corso, il ritorno al lavoro negli Stati Uniti starebbe interessando le persone con disabilità e con precedenti penali, quelle con poca istruzione e quanti si erano concessi un periodo di tempo lontano dal lavoro per crescere i figli o prendersi cura di genitori malati. Inoltre, con il riavvio dell’economia dopo la pandemia, molte aziende si sono impegnate nella ricerca di lavoratori per rispondere all’impennata della domanda. Ciò ha spinto a prendere in considerazione candidati che altrimenti avrebbero licenziato