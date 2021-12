Per ora, 100 i morti per i tornado negli Usa

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proclamato lo stato di calamità ed emergenza per gli stati colpiti da una serie di tornado che hanno provocato almeno cento morti. Particolarmente colpito il Kentucky, dove si verificata una delle peggiori e più violente tempeste nella storia degli Stati Uniti.

Numerosi i morti registrati in una fabbrica di candele nella cittadina di Mayfield. Delle 110 persone presenti, al momento ne sono state salvate solamente 40. A Mayfield persino la sede della polizia locale è rimasta distrutta così come gravemente danneggiata risulta quella dei vigili del fuoco.

Il Governatore del Kentucky, Beshear, ha proclamato lo stato di calamità dopo aver dichiarato che quanto avvenuto a Mayfield non ha precedenti nella storia dei disastri ambientali di tutti gli Stati Uniti

Distrutto anche un deposito della Amazon nello stato dell’Illinois. Decine di migliaia di persone sono ancora senza elettricità e acqua in una larga area compresa anche negli stati del Missouri, Arkansas, Illinois, Tennessee and Mississippi.

Il Presidente Biden ha detto di aver pregato per quanti hanno perso i loro cari o che ancora non ne avevano notizie certe. “Il governo federale farà tutto il possibile per aiutare”, ha dichiarato, ribadendo che gli americani si uniranno per superare questo terribile momento.

Così, Biden ha informato che le squadre dell’Agenzia di emergenza federale Fema si recheranno immediatamente nel Kentucky per offrire risorse aggiuntive e provvederanno alla realizzazione di alloggi temporanei per coloro le cui case sono state distrutte o gravemente danneggiate.

Il Presidente ha anche annunciato che il Governo di Washington ha già predisposto i fondi di emergenza da rendere disponibili anche per gli altri stati colpiti ( Missouri, Arkansas, Illinois, Tennessee e Mississippi ) se ne avessero bisogno.

Cassandra M. Verticchio