Camera Usa: sì a 2 trilioni di dollari per impegno sociale e ambientale

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con uno stretto margine un piano decennale di circa duemila miliardi di dollari di spesa per combattere i cambiamenti climatici, per allargare l’assistenza sanitaria e a favore della rete di sicurezza sociale. Il voto è stato di 220 a 213 ed ha coronato l’impegno di Joe Biden di ricucire l’unità del Partito democratico che a lungo è stato diviso sull’idea di approvare un progetto tanto impegnativo che ha pochi uguali negli ultimi decenni.

Adesso si preannuncia una dura battaglia al Senato dove i democratici hanno un margine di maggioranza davvero ridottissimo nonostante inizialmente il progetto di Biden fosse ancora più ambizioso ed impegnativo visto che prevedeva una spesa di oltre tre mila miliardi e mezzo di dollari. In ogni caso, secondo alcuni analisti il deficit del bilancio federale dovrebbe aumentare di circa 160 miliardi di dollari in 10 anni.

I fondi serviranno all’offerta universale di asili nido universale, all’allargamento dei sussidi per l’assistenza all’infanzia, a coprire gli aiuti finanziari agli studenti per il college, al sostegno abitativo, all’assistenza per gli anziani e per la riduzione dei prezzi dei farmaci da prescrizione.

500 trilioni dollari saranno investiti per le trasformazioni necessarie al sistema produttivo per passare dall’utilizzazione dei combustibili fossili ad energie rinnovabili e, per quanto riguarda le auto, per favorire la diffusione di macchine elettriche. La copertura economica del progetto verrebbe garantita con aumenti delle tasse su alti redditi e società, stimati in quasi 1,5 trilioni in 10 anni.

Cassandra M. Verticchio