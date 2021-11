Paura per il clima, ma non si vogliono cambiare gli stili di vita – di Cassandra M. Verticchio

In Occidente, tutti allarmati dai cambiamenti climatici, ma pochi disposti a cambiare le proprie abitudini e gli stili di vita. In molti convinti che stiano facendo più di altri per salvaguardare la Terra.

Queste le conclusioni di un sondaggio internazionale svolto dalla dalla Kantar Pubblic ( CLICCA QUI ) in dieci paesi ricchi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, per misurare le aspettative della gente mentre a Glasgow è in corso il Cop26 dedicato proprio alle misure da adottare per impedire, o almeno contenere i cambiamenti climatici.

L’indagine ha rilevato che il 62% delle persone intervistate considera la crisi climatica come la principale sfida ambientale che il mondo sta affrontando. Prima dell’inquinamento atmosferico (39%), dell’impatto dei rifiuti (38%) e delle nuove malattie (36%).

Circa il 36% si è dichiarato “altamente impegnato” per preservare il pianeta, mentre solo il 21% ritiene lo stesso valga per i media e il 19% per il proprio governo. Solo il 18% considera altrettanto impegnata la comunità di cui fa parte e meno ancora le grandi aziende (13%) considerate ancora meno coinvolte.

La maggior parte (76%) degli intervistati nei 10 paesi ha affermato che accetterebbe norme e regolamenti ambientali più rigorosi, ma quasi la metà (46%) ritiene che non sia necessario modificare le proprie abitudini personali. Solo il 51% ha affermato, però, che avrebbe sicuramente intrapreso un’azione individuale contro i cambiamenti climatici. Gli intervistati in Polonia e a Singapore (56%) si sono dette le più disposte ad agire in Germania (44%) e nei Paesi Bassi (37%) le meno.

I motivi più comuni addotti per non essere disposti a fare di più per il Pianeta sono stati “Sono orgoglioso di quello che sto facendo attualmente” (74%), “Non c’è accordo tra gli esperti sulle migliori soluzioni” (72%), e “Ho bisogno di più risorse e attrezzature fornite dalle autorità pubbliche” (69%). “Non posso permettermi di fare quegli sforzi” (60%), “Mi mancano informazioni e indicazioni su cosa fare” (55%), “Non credo che gli sforzi individuali possano hanno davvero un impatto ”(39%),“ credo che le minacce ambientali siano sopravvalutate ”(35%) e“ Non ho la testa per pensarci ”(33%).

Alla domanda su quali azioni per preservare il Pianeta dovrebbero essere prioritarie gli intervistati hanno attribuito maggiore importanza a misure che richiamano abitudini già consolidate, richiedono meno sforzo individuale o per le quali hanno poca responsabilità diretta.

Meno importanti sono considerate le misure che potrebbero incidere sul loro stile di vita: ridurre il consumo energetico delle persone solo per il 32%, il trasporto pubblico rispetto alle auto per il 25% o cambiando radicalmente il sistema di produzione agricolo 24%.

Solo il 23% ritiene che ridurre i viaggi in aereo e far pagare di più per i prodotti che non rispettano le norme ambientali sia importante per preservare il Pianeta, il 22 % che sia necessario vietare la circolazione dei veicoli che viaggiano grazie all’uso di combustibili fossili o che sia opportuno ridurre il consumo di carne (18%) .

Cassandra M. Verticchio