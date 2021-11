Il vaccino contro il Papilloma combatte il cancro all’utero

Il vaccino contro il papilloma ( Hpv ) previene in maniera consistente il cancro del collo dell’utero. Queste le conclusioni di uno studio finanziato dal Cancer Research UK che ha esaminato i risultati raggiunti dopo l’analisi dei dati relativi al programma di vaccinazione lanciato nel Regno Unito oltre 10 anni fa.

Nel caso di quelle che sono le ventenni di oggi si è visto che i tassi di cancro cervicale nelle donne vaccinate tra i 12 e i 13 anni, e che ora sono ventenni, si sono rivelati dell’87% inferiore rispetto alla popolazione non vaccinata.

Ridotti anche i casi di cancro cervicale del 62% nelle donne vaccinate in una fascia di età compresa tra i 14 e i 16 anni e del 34% nelle donne di età compresa tra 16 e 18 anni.

Lo studio pubblicato pubblicato sulla rivista Lancet sostiene che, al giugno 2019, ci siano stati circa 450 casi in meno di cancro del collo dell’utero e 17.200 casi in meno di carcinoma della cervice uterina (precancerosi) nel solo regno Unito grazie alla somministrazione del vaccino contro l’Hpv. Per gli studiosi, mancando quel tipo di vaccinazione, sarebbe ragionevole ritenere che i tumori all’utero avrebbero potuto colpire quasi 36.000 donne.

L’obiettivo adesso è quello di estendere la vaccinazione il più possibile convincendo le donne fino all’età di 25 anni ad assumere questo tipo di vaccino visto che nel Regno Unito vengono diagnosticati circa 3.200 casi di cancro alla cervice uterina ogni anno.

Cassandra M. Verticchio