Alec Baldwin – Possibile accusa per la morte della fotografa

Non è stata esclusa la possibilità di un procedimento penale per la ferita mortale di Halina Hutchins, morta per un proiettile partito da una pistola tenuta da Alec Baldwin durante le riprese di “Rust”.

Secondo il New York Post, questo evento non è stato, infatti, escluso da Juan Rios, portavoce dello sceriffo di Santa Fe, mentre ha invitato tutti i membri della troupe cinematografica che erano sulla scena a comparire, per testimoniare ciò che sanno dell’incidente.

Si ricorda che finora non sono stati effettuati arresti per il tragico incidente e comunque, “Ci sono molte cose che circolano su Internet e onestamente, se le persone hanno informazioni, dovrebbero portarle a noi invece di andare da chiunque”, ha detto Rios.

Secondo lui, gli investigatori stanno seguendo un approccio lento e metodico alle indagini, che dovrebbero “proseguire ancora per qualche tempo” a causa del numero di testimoni da esaminare. “Dobbiamo essere diligenti per garantire l’integrità delle indagini in modo che, se alla fine verranno presentate accuse, queste possano essere motivate in tribunale”, ha aggiunto il portavoce dello sceriffo.

Cassandra M Verticchio