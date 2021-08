Più Latino nelle scuole del Regno Unito

Il latino deve essere insegnato di più nelle scuole statali di tutto il Regno Unito. Un programma del Dipartimento per l’Istruzione (DfE) prevede, a partire dal settembre 2022, una spesa da quattro milioni di sterline dedicata a 40 scuole impegnate in un programma pilota della durata di quattro anni per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni .

Secondo un sondaggio del British Council, il latino viene insegnato in meno del 3% delle scuole statali, rispetto al 49% delle scuole indipendenti private. Il segretario all’istruzione, Gavin Williamson, ha dichiarato: “Sappiamo che il latino ha la reputazione di materia elitaria riservata solo a pochi privilegiati. Ma il suo studio può portare tanti benefici ai giovani e quindi vogliamo porre fine a quel divario”.

Williamson ha aggiunto che non dovrebbe esserci “nessuna differenza in ciò che gli alunni imparano nelle scuole statali e nelle scuole indipendenti. Ecco perché ci concentriamo incessantemente sull’innalzamento degli standard scolastici e sul garantire che tutti gli alunni seguano un curriculum ampio e ambizioso”.

Un gruppo di esperti lavorerà con le scuole ritenute più forti nell’insegnamento del latino per creare risorse che verranno poi fornite alle scuole delle aree svantaggiate.

Liberamente tratto e tradotto da The Guardian ( CLICCA QUI )