Rifiuti: servono nuove tecnologie – di Filippo Arpaia e Antonino Giordano

Servono investimenti in impianti di riciclo, recupero e smaltimento per 10 miliardi di euro.” Sono queste le principali evidenze che emergono dal dossier “Per una Strategia Nazionale dei rifiuti – La strategia nazionale mette le gambe”, che anticipa la pubblicazione del Rapporto promosso da FISE Asso ambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica).

Il dossier analizza le criticità che ancora frenano lo sviluppo industriale del settore della gestione rifiuti, evidenziando come poco o nulla sia stato fatto negli ultimi 18 mesi per migliorare la situazione del paese. Le proposte avanzate dall’Associazione sono rimaste inascoltate: nulla è stato fatto sul fronte dell’elaborazione di una

strategia nazionale dei rifiuti, né per colmare la carenza impiantistica attraverso un piano di investimenti straordinari, né per migliorare il quadro di regole per il settore che resta troppo complesso e incerto (in forte ritardo anche sui decreti End of Waste).

Intanto, gli obiettivi fissati a livello europeo prevedono che entro il 2035 dovrà essere avviato a riciclo il 65% dei rifiuti; per farlo, al netto degli scarti dei processi di recupero, bisognerà portare la raccolta differenziata almeno all’80%, contro il 45% di oggi. Per la discarica il limite è del 10%, contro il 22% attuale, e la restante parte dovrà essere avviata a recupero energetico (oggi 18%). Siamo lontani dal contenere l’aumento delle temperature ben al di sotto del limite dei 2°C fissato dalla COP21 di Parigi. Dovremmo scendere entro il 2030 dagli attuali 32 a 24 miliardi di tonnellate di CO2 che emettiamo ogni anno nell’atmosfera, ma al ritmo attuale rischiamo invece di salire a 34 miliardi. Secondo l’International Energy Agency (IEA), di questo passo la temperatura salirà di 2.7°C ed entro il 2040 avremo esaurito il limite massimo di emissioni che assicura il contenimento entro i due gradi.

Il processo di pirolisi e gassificazione a letto fluido ad alta temperatura, finalizzato alla produzione di idrogeno a partire da generici rifiuti solidi urbani (RSU), oltre che da una buona resa energetica, è caratterizzato da emissioni in atmosfera costituite solamente da vapore d’acqua, e quindi prive di sostanze inquinanti, PM10, NOx, CO e CO2. Ed in grado di contribuire in modo virtuoso al contenimento fissato dalla COP21. Il processo NT di conversione energetica dei Rifiuti Solidi Urbani, si articola essenzialmente in tre fasi, che hanno luogo in altrettante componenti distinte dell’impianto:

-gassificazione ad alta temperatura (800°-1500° C) ed in assenza di aria del materiale, che si trasforma in una miscela di acqua, idrogeno e monossido di carbonio, e conversione chimica di quest’ultimo in CO2;

-filtraggio e separazione del diossido di carbonio, realizzato mediante filtri molecolari, che agiscono selettivamente su molecole di dimensioni molto diverse fra loro come quelle dell’idrogeno e del CO2 ; una parte dell’idrogeno viene utilizzata per alimentare la fiamma ossidrica, necessaria a mantenere in temperatura il reattore, mentre l’altra viene avviata alla conversione in energia elettrica ;