La Russia muove le truppe. La Ue accanto all’Ucraina

L’Unione europea ha confermato il suo “incrollabile” sostegno al governo ucraino mentre crescono le preoccupazioni di un’escalation militare nell’est del paese o di una possibile nuova offensiva contro l’alleato NATO dopo i recenti movimenti delle truppe russe.

L’Ucraina ha accusato la Russia di ammassare migliaia di militari ai suoi confini settentrionali e orientali, nonché sulla penisola di Crimea annessa da Mosca nel 2014. Alcuni ricercatori hanno identificato le truppe trasferite ai confini dell’Ucraina dalla Russia occidentale e centrale, compresa l’artiglieria di lunga gittata trasferita dalla Siberia.

Ieri, il responsabile della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha detto di “seguire con grave preoccupazione l’attività militare russa intorno all’Ucraina”. Dopo una telefonata con il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha anche promesso “il sostegno incrollabile dell’UE alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina”.

Il governo russo ha negato di aver pianificato un attacco militare ma non i movimenti delle truppe. Il vice ministro degli esteri di Mosca, Sergei Ryabkov, ha detto che la Russia sta facendo “ciò che ritiene necessario” e “ignorerà i segnali” di preoccupazione degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali.

Gli obiettivi di Mosca non sono chiari. Mentre tiene regolarmente esercitazioni militari nella regione, gli schieramenti militari russi “sembrano fuori ciclo per tali esercitazioni e non costituiscono rotazioni regolari di truppe”, ha osservato alla fine della scorsa settimana Michael Kofman, direttore del programma di studi sulla Russia presso la società CNA. Egli ha scritto che l’obiettivo di Mosca potrebbe essere quello di intimidire l’Ucraina e di voler fare pressione sui suoi alleati occidentali affinché appoggino le concessioni politiche richieste affinché la Russia congeli il conflitto nel sud-est del paese.

Mosca potrebbe anche aver lanciato il segnale all’amministrazione Biden di ritenersi una potenza formidabile, disposta a proiettare il proprio potere all’esterno. Quel segnale sembra essere stato ricevuto. Il Comando europeo degli Stati Uniti ha già innalzato la settimana scorsa il proprio livello di allarme da possibile crisi a potenziale crisi imminente, il livello più alto.

Ryabkov ha accennato a quali potrebbero essere gli obiettivi di Mosca, dicendo che gli Stati Uniti dovrebbero fare uno sforzo maggiore per far rispettare gli accordi di Minsk, una tabella di marcia del 2015 fuori dal conflitto che molti a Kiev ritengono svantaggiosa e sono stati costretti a firmare durante un russo- offensiva sostenuta.

Borrell ha detto che terrà ulteriori colloqui sulla questione con i principali diplomatici e ministri degli esteri di Kiev delle 27 nazioni dell’UE in una riunione alla fine di questo mese.

Alcuni ricercatori hanno raccolto video e immagini, alcune delle quali caricate sul servizio TikTok, che mostrano truppe e armature russe trasferite fino al confine ucraino e in Crimea. Incluso immagini di vagoni ferroviari che trasportavano carri armati, batterie di artiglieria missilistica e di treni che trasportavano truppe nella regione di confine.

Liberamente tratto e tradotto da The Guardian ( CLICCA QUI )