Strano? Ma vero: i paesi governati dalle donne hanno combattuto meglio il Coronavirus

The Guardian di Londra ( CLICCA QUI ) rende noti i risultati di una ricerca pubblicata dal Center for Economic Policy Research e dal World Economic Forum secondo la quale i paesi guidati da donne hanno raggiunto risultati “sistematicamente e significativamente migliori”contro il Coronavirus. Sono stati presi in esame 194 paesi di tutto il mondo giungendo alla conclusione le donne governati hanno bloccato prima la diffusione della pandemia e registrato, in media la metà dei decessi dei paesi guidati dagli uomini.

Il riferimento più diretto è a leader come la tedesca Angela Merkel, la neozelandese Jacinda Ardern, la danese Mette Frederiksen, il taiwanese Tsai Ing-wen e la finlandese Sanna Marin, ma il giornale londinese nota come finora la cosa abbia attirato molti titoli sulla stampa, ma poca attenzione accademica.

“I nostri risultati indicano chiaramente che le leader donne hanno reagito in modo più rapido e deciso di fronte a potenziali vittime”, ha detto Supriya Garikipati, economista dello sviluppo presso l’Università di Liverpool, coautrice della ricerca con Uma Kambhampati dell’Università di Reading.

I ricercatori sperano che lo studio “serva come punto di partenza per illuminare la discussione sull’influenza dei leader nazionali nello spiegare le differenze raggiunte nella lotta al Covid-19.