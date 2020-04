Australia. L’Alta Corte assolve il cardinal Pell

In Australia, l’Alta corte ha prosciolto il cardinale George Pell dall’accusa di pedofilia per la quale il porporato, ex respondabile delle finanze vaticane, era stato condannato a 6 anni di carcere per abuso su minori. Ribaltata la sentenza della Corte d’Appello dell’agosto dello scorso anno che seguiva la decisione del Tribunale di Melbourne di fine 2018. Pell, che ha 78 anni, si è sempre dichiarato innocente. Lascia le carceri di Barwon .

Il verdetto dei sette giudici della Corte è stato unanime sulla base del fatto che non c’è una ragionevole certezza che il reato sia avvenuto. Subito dopo la sentenza, il cardinale Pell, sempre dichiaratosi innocente, ha detto che l’ingiustizia ricevuta è stata ora sanata.

A nome della Conferenza episcopale australiana, l’arcivescovo Mark Coleridge, ha confermato l’impegno della Chiesa a favore della sicurezza dei bambini e l’impegno a favore delle vittime di abusi sessuali su minori.