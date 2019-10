Roma: venerdì di sciopero generale. Giornata nera per la capitale

Oggi, giornata nera per Roma Capitale. Fermi i servizi pubblici, dei trasporti, della raccolta dei rifiuti, i musei. I sindacati hanno infatti confermato lo sciopero generale in tutte le aziende partecipate del Comune di Roma, che contano circa 40 mila dipendenti.

Si tratta del primo sciopero generale organizzato nella città di Roma. “Non c’era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino è stato uno sciopero dei dipendenti comunali, ed è ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città – ha dichiarato il segretario della Uil Lazio Alberto Civica – ma stanno facendo morire le società partecipate”. “E’ uno sciopero per Roma, siamo stufi di vivere nel degrado”, ha aggiuntoNatale Di Cola, della Cgil.

“Ce l’abbiamo messa tutta a trovare gli accordi con questa amministrazione, ma poi gli accordi sono diventati carta straccia. Noi vogliamo difendere le partecipate e il loro carattere pubblico”, dice a sua volta Gianpaolo Pavon della Cisl.

Secondo la sindaca Raggi quello di oggi è uno sciopero senza motivo ed ha aggiunto: ” Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c’è la garanzia dei livelli occupazionali, c’e’ l’intenzione di mantenere la società in mano pubblica. Lo abbiamo dimostrato con Atac – ha aggiunto – che tutti volevano far fallire. Noi l’abbiamo mantenuta pubblica, sta assumendo nuovo personale, sta portando autobus nuovi a Roma, quindi l’intenzione è chiara. Quando diciamo una cosa la facciamo”.