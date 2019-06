Trump cambia idea: con la Cina ritorna la ” pace”

Donald Trump fa la ” pace” con i cinesi. Stati Uniti e CinaStati Uniti hanno deciso di riprendere i negoziati commerciali. La comunicazione è giunta alla fine dell’incontro tra il Presidente dgeli Stati Uniti e quello della Cina, Xi Jinping organizzato nel corso della riunione del G20 di Osaka.

I colloqui tra Usa e Cina sono “ritornati in carreggiata”, ha detto Trump alla fine dell’incontro, ed ha aggiunto: “i negoziati stanno continuando”.

Secondo l’agenzia stampa Nuova Cina, gli Usa non procederanno ad imporre nuovi dazi e un accordo sarebbe stato trovato anche sulla Huawei. Gli Stati Uniti non dovrebbero aggiungere nuovi dazi per circa 300 miliardi di dollari sulle importazioni del ‘made in China”.