GIOVANI, COSTRUTTORI DI UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Scade il 21 giugno p.v. il temine per la presentazione della domanda d’iscrizione (scaricabile dal sito web www.amectaranto.it) alla Summer School residenziale : “COSTRUTTORI DI UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE. Nella complessità: una nuova visione ed una nuova strategia territoriale. L’Agenda 2030” destinata ad un numero massimo di 50 giovani, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fortemente motivati ad approfondire e conoscere i temi dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, condividendone le finalità.

La scuola, organizzata dal Centro di Cultura per lo sviluppo G. Lazzati di Taranto e dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile), si terrà presso la struttura residenziale Trullo dell’Immacolata in località Selva di Fasano (BR) e avrà inizio nel pomeriggio di martedì 23 luglio, con l’arrivo dei partecipanti, e si concluderà con il pranzo di sabato 27 luglio.

Attraverso le lezioni e i laboratori si proporrà, ai partecipanti, un nuovo paradigma di sviluppo basato sulla visione dell’Economia Civile, sugli Obiettivi dell’Agenda 2030, sull’Economia Circolare, sugli strumenti di pianificazione strategica dei territori, sugli indicatori del BES dando, nel contempo, fondamento alle categorie: Dono, Gratuità, Beni Relazionali, Reciprocità, Generatività, Persona, perché possano divenire fattore di competitività ed innovazione economica. L’esperienza si colloca nell’ambito di un progetto denominato AMEC (Accademia Mediterranea di Economia Civile) che ha l’intento di continuare ad associare enti, imprese ed organizzazioni.

Il percorso formativo si articola in 5 momenti:

La partecipazione residenziale alla Summer School.

La frequenza a due seminari/workshop (weekend residenziali dal venerdì alla domeica) invernali finalizzati a completare il percorso formativo e laboratoriale iniziato in estate).

La partecipazione ad almeno due convegni di approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile e Agenda 2030.

Alcune visite presso imprese “civili”, aziende ed imprese sociali che già mettono in atto i principi dell’Agenda 2030.

La predisposizione di elaborati conclusivi da parte dei corsisti sotto il coordinamento di tutor e docenti.

La formazione è affidata tutta a docenti alto profilo come: il prof. Stefano Zamagni, docente di economia politica Università di Bologna e Presidente del Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali; il prof. Enrico Giovannini docente di Statistica economica all’Università di Roma – Torvergata, e portavoce dell’ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; il prof. Alberto Felice De Toni , Rettore dell’Università degli Studi di Udine e professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale; il Dott. Antonio Calabrò, Direttore Generale Fondazione Pirelli; la prof.ssa Eleonora Rizzuto – fondatrice di AISEC – Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare; la prof.ssa Elena Granata, professore associato di Urbanistica al Politenico di Milano e docente presso la SEC (Scuola di Economia Civile); il prof. Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile presso la LIUC – Università Cattaneo; la prof.ssa Filomena Maggino, professore di Statistica Sociale – Dipartimento di Scienze Statistiche Università ‘La Sapienza’ di Roma, Consigliere Ufficio particolare del Presidente del Consiglio.

I candidati che desiderano partecipare alla selezione dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae, unitamente alla domanda di iscrizione (scaricabile dal sito web www.amectaranto.it), esclusivamente all’indirizzo e-mail: [email protected] entro e non oltre il 21 GIUGNO 2019. I colloqui di ammissione si svolgeranno dal 24 al 27 Giugno 2019, nelle sedi che saranno rese note al candidato a mezzo e-mail.

Per l’intero percorso formativo annuale è richiesta la sola quota d’iscrizione pari a 120 euro. Il costo del corso (Summer school + percorso annuale) è sostenuto dal Centro di Cultura G. Lazzati attraverso borse di studio (pari a 750 euro ciascuna) erogate da partner, donatori, enti e istituzioni.

A completamento del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa verifica della frequenza e valutazione degli elaborati conclusivi.

Info e contatti segreteria: 340 80 43 845

Email: [email protected] oppure [email protected]

Siti web: www.cdclazzati.it e www.amectaranto.it