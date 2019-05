Mirandola: incendio doloso fa due morti nel comando della polizia locale

Due morti, due feriti gravi oltre che sedici persone intossicate. Questo il bilancio di un incendio sviluppatosi nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, la notte scorsa.

Gli uffici si trovano al piano terra di un edificio dove nella parte superiore vi sono alcune abitazioni.

L’incendio, di origine dolosa, si è sviluppato negli uffici della polizia locale, ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente dove sono morte le due persone.

Individuato il responsabile. Si tratterebbe di uno straniero, forse originario del Marocco, che avrebbe forzato l’ingresso della struttura e appiccato le fiamme. E’ stato poi arrestato dagli inquirenti, ma non è chiara la motivazione e del gesto, anche se non si esclude quello della vendetta per un provvedimento adottato nei suoi confronti dalla polizia municipale.