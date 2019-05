Germania.Strage: 5 corpi trovati colpiti con frecce da balestra

In Germania, la polizia che ha scoperto i corpi di tre persone colpite con frecce da balestra in un albergo di campagna della Baviera, nei pressi di Passau, Ritrovati poi i altre due donne uccise, sempre con le stesse modalità, in un appartamento a cieca 650 km di distanza a Wittingen. L’appartamento era stato occupato da una donna di 30 anni, una delle vittime trovate nella stanza d’albergo.

Gli altri duecorpi ritrovati nella stanza d’albergo erano quelli di un uomo e di una donna che stavano a letto, mano nella mano, impalati con diverse frecce.

Non c’era nessun segno di lotta seconso quanto hanno dichiarato i portavoce della polizia. Tutte e cinque le vittime erano residenti in Germania.

L’hotel si trova in una rinomata località escursionistica vicino a Passau, in Baviera. Qui sono state trovate due balestre, abbandonate nella camera d’albergo e una terza in una borsa appartenente al gruppo.

La coppia trovata a letto era un uomo di 53 anni e una donna di 33 anni, entrambi provenienti dallo stato occidentale della Renania-Palatinato.

Il pubblico ministero Walter Feiler ha dichiarato in una conferenza stampa che l’uomo era stato colpito due volte alla testa e tre volte al petto, mentre la donna che giaceva accanto a lui aveva una ferita alla testa e un’altra al petto.

La terza vittima, la donna di 30 anni, “era sdraiata di fronte al letto matrimoniale e ha avuto un colpo da una balestra tra la gola e il mento”, ha aggiunto.

Il quotidiano tedesco Merkur ha detto che la donna di 30 anni sarebbe stata la sorella di una delle donne trovata a Wittingen.